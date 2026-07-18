فعاليات ثقافية وتراثية وشعرية في اليوم الثاني من مهرجان السلام بالمشرفة في ريف حمص

حمص-سانا

تضمّنت فعاليات اليوم الثاني من مهرجان السلام في بلدة المشرفة بمنطقة عين النسر في ريف حمص الشرقي، جلسة حوارية تفاعلية بعنوان “الحوار المجتمعي بوابة السلم الأهلي”، إضافة إلى أمسية شعرية وافتتاح معارض ثقافية وتراثية واقتصادية.

وألقى عضو مجلس الشعب حمزة قبلان محاضرته خلال الجلسة الحوارية في صالة ميامي ببلدة المشرفة، حيث ركّز على أهمية الحوار بوصفه وسيلة فعّالة لبناء جسور الثقة والتفاهم بين أفراد المجتمع، ودوره في معالجة الخلافات بروح التعاون والاحترام المتبادل، بما يجعله إحدى الركائز الأساسية لتعزيز السلم الأهلي واستقرار المجتمع.

في السياق، أحيا عدد من الشعراء من أبناء المنطقة وخارجها الأمسية الشعرية، حيث تنوّعت القصائد والأشعار الملقاة بمضامينها الوطنية والوجدانية والغزلية، وقد جاءت في قوالب شعرية متعددة شملت الشعر العمودي والنبطي والتفعيلة والمحكي.

من جهته، أوضح المسؤول التنظيمي لمهرجان السلام نجم حيار في تصريح لـ سانا، أنه تم افتتاح المعرض التراثي والأثري في فعاليات اليوم الثاني، حيث ضم محاكاة لبعض الآثار الموجودة والمستخرجة من مدينة قطنا الأثرية، إضافة إلى لوحات تراثية وثقافية مشهورة بالمنطقة.

بدوره، قال الشاعر محمود مصطفى الطيب، ممثّل شعراء البادية السورية: إن مهرجان السلام والمحبة في بلدة المشرفة يشكّل رمزاً للتفاؤل والخير، حيث جمع الأدباء والشعراء على أرضها.

ولفت إلى أن مشاركته بالشعر النبطي تأتي لتذكير جمهور المهرجان بهذا اللون الشعري المستمد من التراث الجاهلي، مبيناً أنه ألقى قصائد وطنية وغزلية، ومنها قصائد مهداة لمدينة حمص التي يمر فيها نهر العاصي.

في حين أشار الشاعر وليد عزيز من بلدة المشرفة إلى أهمية حضور الشعر في مهرجان السلام، بهدف تعزيز التضامن والمحبة بين جميع السوريين وبناء سوريا.

وشهدت ساحة القصر الأثري افتتاح فعاليات المعرض التراثي الثقافي ويضم لوحات فنية وأثرية تعرف بتاريخ المنطقة وآثارها الخالدة، إضافة لبعض الحرف التراثية والقطع الأثرية التي تعبر عن ثقافات المنطقة المختلفة.

وشهد المهرجان، بمشاركة واسعة من أصحاب المحال التجارية والحرفيين في المنطقة، انطلاق فعاليات معرض “البازار” الذي يضم تشكيلة متنوعة من المنتجات المحلية والصناعات الحرفية، تشمل المصنوعات اليدوية لمختلف المناسبات، والورود ونباتات الزينة، إضافة إلى حفظ بعض أنواع المونة، ولا سيما المجففات والبهارات والمربيات والعصائر، فضلاً عن قطع الإكسسوارات وبعض الملبوسات.

ويستمر المهرجان حتى العشرين من تموز الجاري، بمشاركة مجتمعية وثقافية واسعة، من خلال برنامج متنوع يجمع بين الأنشطة الثقافية والحوارية والاقتصادية.

ويُقام مهرجان السلام في ريف حمص تحت شعار “الثقافة والهوية الجامعة” برعاية منظمة مارس التي تأسست عام 2012 على يد مجموعة من الناشطين الشباب، بهدف تعزيز الروابط الاجتماعية والتماسك المجتمعي عبر الحوار والجلسات التوعوية والمبادرات المجتمعية المنفّذة في مختلف المناطق السورية.