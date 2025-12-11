منتخب سوريا يواجه المغرب في ربع نهائي كأس العرب لكرة القدم

الدوحة-سانا

يخوض منتخب سوريا الأول لكرة القدم مساء اليوم مواجهة قوية أمام نظيره المغربي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم، وذلك على استاد خليفة الدولي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دمشق.

وكان منتخبنا الوطني قد تأهل إلى هذا الدور بعد أن احتل مركز الوصيف في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب الفلسطيني المتصدر، حيث قدم خلال دور المجموعات مستويات لافتة تميزت بالثبات والانضباط التكتيكي والقدرة الواضحة على التحكم بإيقاع المباريات.

وبلغ منتخبنا ربع النهائي، بفوز ثمين على تونس وتعادلين متتاليين مع قطر وفلسطين في دور المجموعات.

وأجرى منتخبنا الوطني مساء أمس حصته التدريبية الختامية على ملعب العقلة التدريبي وسط أجواء مثالية ومعنويات مرتفعة للغاية، عكست تركيزاً كبيراً ورغبة قوية لدى اللاعبين والجهاز الفني في مواصلة المشوار بنجاح وثبات.

وأكد الجهاز الطبي للمنتخب أن اللاعب عبدالله الشامي سيغيب عن المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء قطر، في حين لا يزال الجهاز الطبي يتابع حالة المهاجم عمر خريبين الذي تعرض لكسر في المشط الثاني لليد اليسرى خلال مباراة فلسطين، مع بذل كل الجهود لضمان جاهزيته.

في المقابل، تأهل المنتخب المغربي إلى ربع النهائي بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، إثر فوزين على جزر القمر والسعودية وتعادل مع عمان.

وتصادف مباراة اليوم ذكرى مرور ثلاث سنوات على الفوز التاريخي للمنتخب المغربي على البرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022، والذي أهله لنصف النهائي لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية.

ويأمل منتخبنا الوطني بقيادة المدرب خوسيه لانا في تقديم الأداء المشرف الذي اعتاد عليه الجمهور السوري، ومواصلة كتابة الإنجازات في هذه البطولة العربية الكبرى.

وكان المنتخبان التقيا في أربع مناسبات، في 1957 بنصف نهائي دورة الألعاب العربية حيث تأهلت سوريا للنهائي بالقرعة بعد تعادل المنتخبين بهدف لكل منهما، وفي 1963 بدورة ألعاب البحر المتوسط حيث فازت المغرب بهدف نظيف، وفي 1977 بمباراة ودية فاز فيها المنخب المغربي بهدفين نظيفين، وفي 1981 بمباراة ودية حسمها المغرب بفوزٍ بثلاثة أهداف نظيفة.