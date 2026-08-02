الوحدة يتقدم على أهلي حلب 2-1 في نهائي الدوري السوري بكرة السلة

دمشق- سانا

حسم فريق الوحدة المواجهة أمام ضيفه أهلي حلب بفوز صعب بنتيجة 82-76 نقطة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق، ضمن سلسلة الدور النهائي لبطولة الدوري السوري للرجال بكرة السلة لموسم 2025-2026.

بهذه النتيجة يتقدم الوحدة بفوزين مقابل فوز واحد لصالح أهلي حلب، لتكون المواجهة الرابعة بين الفريقين المقررة في حلب فرصة للوحدة لحسم البطولة والتتويج باللقب، وفي حال فوز أهلي حلب سيخوض الفريقان مباراة خامسة وفاصلة في دمشق لتحديد هوية بطل الدوري.

سيطر الوحدة على مجريات الربعين الأول والثاني وتمكن من التقدم في نهاية النصف الأول بنتيجة 40-32، وتمكن أهلي حلب من تقليص الفارق في الربع الثالث والتقدم بالنتيجة مع بداية الربع الرابع، لكن أصحاب الأرض خطفوا الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة بفارق 6 نقاط وبواقع 82-76 نقطة.

وكان الوحدة فاز في المباراة الأولى من سلسلة النهائي بنتيجة 82-75 نقطة، بينما فاز أهلي حلب في المواجهة الثانية بفارق 36 نقطة وبنتيجة 106-70.

وينص نظام البطولة على أن الفائز بثلاث مباريات من أصل خمس مباريات بالدور النهائي يتوّج بطلاً للدوري السوري للرجال للموسم الحالي.