نتائج ملفتة لمنتخب سوريا للكيك بوكسينغ في بطولة آسيا

بيروت-سانا

في كل مرة يثبت منتخب سوريا للكيك بوكسينغ قدرته على المنافسة بقوة في البطولات الخارجية واعتلاء منصات التتويج بجدارة، وهذه المرة كانت منصة التتويج من نصيب لاعبينا في بطولة آسيا المقامة في لبنان التي أحرزوا خلالها 6 ميداليات متنوعة.

وفي تفاصيل الميداليات الملونة القادمة من لبنان، نال منتخبنا ميدالية ذهبية وأخرى فضية وأربع ميداليات برونزية، حيث كانت الميدالية الذهبية من نصيب اللاعب عمر سميع، بينما ذهبت الفضية للاعب فراس زكريا.  

أما الميداليات البرونزية الأربع فحققها اللاعبون كمال محمد سميع وأحمد حصرية ويوسف خالد حلواني ومحمد كمال حلواني.

يشار إلى أن المنتخب استعد للبطولة من خلال معسكر تدريبي وتستمر حتى تاريخ الـ 10 من كانون الحالي.

