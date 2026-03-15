حمص الفداء والجيش يتعادلان بالدوري الممتاز لكرة القدم

حلب-سانا

تعادل فريقا حمص الفداء والجيش سلبا، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب حلب البلدي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع حمص الفداء رصيده إلى 27 نقطة بالمركز الثالث كما رفع الجيش رصيده إلى 20 نقطة بالمركز السابع.

ويلتقي، ضمن الجولة الرابعة عشرة مساء اليوم على ملعب إدلب البلدي، خان شيخون مع الفتوة، على أن تختتم منافسات هذه الجولة غداً الإثنين بثلاثة لقاءات، حيث يواجه الشرطة فريق أمية، ويلتقي تشرين مع الوحدة، والشعلة مع الكرامة.

وكانت منافسات هذه الجولة انطلقت أمس حيث حقق أهلي حلب فوزاً ثميناً على ضيفه جبلة بهدفين مقابل هدف واحد، فيما تعثر دمشق الأهلي على أرضه أمام حطين بهدف وحيد، وفاز الطليعة على ضيفه الحرية بهدف دون رد.