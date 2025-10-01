الاتحاد السوري لكرة القدم: فحص النزاهة شرط أساسي للترشح للانتخابات

دمشق-سانا

يترقب عشاق الكرة السورية ما ستفرزه الانتخابات المقررة الشهر القادم لمجلس إدارة جديد للاتحاد العربي السوري لكرة القدم حيث يعول على هذا الاتحاد أن يحقق نقلة نوعية في مسار كرة القدم السورية والارتقاء بها.

وفي تصريح لـ سانا قال مسؤول النزاهة والامتثال باتحاد كرة القدم المستشار القانوني الدكتور فراس المصطفى، إن التعليمات الانتخابية المنتظرة ستصدر خلال الفترة القليلة القادمة، وهذه التعليمات ليست جديدة، بل هي تطبيق مباشر للقانون الانتخابي النافذ الذي لم يطرأ عليه أي تعديل.

وكشف المصطفى أن التأخير في إصدارها جاء بناءً على توصية مباشرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بهدف منح اللجنتين المستقلتين “الانتخابية والطعون” الوقت الكافي للإحاطة الكاملة بالتعديلات التي أقرتها الجمعية العمومية على النظام الأساسي، وليس على القانون الانتخابي نفسه، لضمان فهم اللجان لكيفية تطبيق القانون الانتخابي القائم على ضوء النظام الأساسي المُعدّل، لضمان سير العملية بأقصى درجات الدقة.

ونوه المصطفى بأن استقلالية هاتين اللجنتين مُحصّنة بموجب النظام الأساسي، حيث يُمنع أي تأثير أو تدخل مباشر أو غير مباشر في عملهما مشيراً في الوقت ذاته إلى أن بوابة الترشح لأي منصب في هيئات الاتحاد، تبدأ من المادة 23 من النظام الأساسي التي تفرض على أي مرشح استيفاء ثلاثة شروط أساسية.

وأوضح المصطفى أن شروط الترشح أولها السلامة الجنائية وهي خلو سجله العدلي من أي إدانة جنائية تتعارض مع طبيعة المنصب الرياضي والثانية استقلالية القرار من خلال الالتزام بأن مسار الانتخاب أو التعيين يتم حصراً داخل منظومة الاتحاد ووفق نظامه، بعيداً عن أي تدخل أو تأثير خارجي.

وقال المصطفى: لا انتخابات دون اجتياز فحص النزاهة وهو الشرط الثالث للترشح وهو إجراء إلزامي يتم عبر مسؤول التدقيق والامتثال، حيث يتوجب على كل مرشح تعبئة “استمارة فحص النزاهة” الملحقة بالنظام الأساسي، والتي تُحال فوراً بعد استلامها من الأمانة العامة لإجراء التدقيق اللازم.

وأكد المصطفى أن القانون الانتخابي وضع آلية واضحة للطعون، حيث لا يمكن استئناف قرارات اللجنة الانتخابية إلا أمام لجنة الطعون الانتخابية، التي تُصدر قرارات نهائية وملزمة، ما يغلق الباب أمام أي جدل ويحصّن العملية الانتخابية ضد أي طعون خارج الأطر القانونية للاتحاد.

وختم المصطفى بدعوة كل الكفاءات والخبرات بكرة القدم إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات القادمة، فالمنافسة الحقيقية يجب أن تكون في تقديم البرامج الأفضل لخدمة اللعبة، لا في الطعن بشرعية الإجراءات.