الملاكم السوري حيدر وردة يتألق في بطولة ألمانيا ويحرز لقبها

برلين-سانا

أحرز الملاكم السوري حيدر وردة لقب بطولة ألمانيا، Lorch Fight Night، العالمية التي أقامها الاتحاد الألماني للملاكمة المحترفة بمدينة ساربروكن الألمانية، بمشاركة نخبة من الملاكمين من عدة دول.

وشهدت البطولة نزالاً قوياً جمع البطل السوري حيدر وردة بمنافسه كينان زاموفيتش القادم من أفغانستان، في مواجهة امتدت حتى الجولة الأخيرة وسط أجواء حماسية وحضور جماهيري واسع من أبناء الجالية السورية والعربية في ألمانيا.

وتمكن وردة من حسم النزال لصالحه بعد أداء مميز، أثبت خلاله خبرته الطويلة وقدرته على الصمود حتى اللحظة الحاسمة، ليعلن فوزه المستحق في الجولة الأخيرة.

وعقب المباراة، أهدى وردة فوزه إلى أمهات الشهداء والمعتقلين السوريين، مؤكداً أن هذا الانتصار هو عربون وفاء لتضحياتهم وصبرهم، كما أعلن أنه سيضع خبرته الطويلة في تدريب الشباب وصناعة جيل جديد من الملاكمين السوريين، ليستمر العطاء رغم اعتزاله الرسمي من عالم الاحتراف.

وفي تصريح لـ ”سانا”، قالت المشجعة نجوى العلي: “حيدر جعلنا نعتاد على الفوز في كل المحافل والبطولات، ونحن فخورون جداً بما يقدمه من إنجازات ترفع اسم سوريا عالياً”.

من جانبه، قال صديق الملاكم وردة فيصل بيرقدار، الذي حضر خصيصاً من مسافة بعيدة لتشجيعه: “أنا فخور جداً بملاكمنا حيدر وردة، وحرصت على تواجدي بين الجمهور لتشجيعه في هذه البطولة المهمة.

ويعد هذا الفوز العالمي ختاماً مشرفاً لمسيرة حافلة بالإنجازات، على الصعيد العالمي والقاري والمحلي منذ ما يقارب ثمانية وعشرين عاماً، أثبت خلالها وردة أن الرياضي السوري قادر على المنافسة والتميز في المحافل الدولية.

وتعتبر هذه البطولة من البطولات المهمة في عالم الملاكمة المحترفة، وتجري بشكل سنوي، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها ملاكم سوري ويفوز بها وعقب فوزه أعلن اعتزاله بشكل مباشر.