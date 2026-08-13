الفطريات تؤجل مباراة سلتا فيغو وأوساسونا في الدوري الإسباني

مدريد-سانا
أعلن نادي سلتا فيغو، اليوم الخميس، تأجيل مباراته الافتتاحية في الدوري الإسباني لكرة القدم أمام أوساسونا، بسبب تفشي الفطريات في أرضية ملعب بالايدوس.
وكان من المقرر أن يستضيف سلتا فيغو منافسه أوساسونا يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الافتتاحية لموسم 2026-2027 إلا أن المباراة أُجلت بعد تفتيش فني أجرته رابطة الدوري الإسباني، وبموافقة الناديين والاتحاد الإسباني لكرة القدم.
وأظهر التفتيش تضرر أرضية الملعب جراء انتشار الفطريات، فيما أعاقت الأحوال الجوية أعمال الإصلاح، ما جعل الملعب غير صالح لاستضافة المباريات.
وقالت رابطة الدوري الإسباني في بيان إن المباراة ستقام في الـ27 من الشهر المقبل، بعد الاتفاق مع الناديين والاتحاد الإسباني لكرة القدم على تأجيلها لحين معالجة مشكلة أرضية الملعب.
وتنطلق منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2026-2027 في الـ15 من آب الجاري.