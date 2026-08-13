الفطريات تؤجل مباراة سلتا فيغو وأوساسونا في الدوري الإسباني

مدريد-سانا‏

أعلن نادي سلتا فيغو، اليوم الخميس، تأجيل مباراته الافتتاحية في الدوري الإسباني لكرة ‏القدم أمام أوساسونا، بسبب تفشي الفطريات في أرضية ملعب بالايدوس.‏

وكان من المقرر أن يستضيف سلتا فيغو منافسه أوساسونا يوم الأحد المقبل، ضمن ‏الجولة الافتتاحية لموسم 2026-2027 إلا أن المباراة أُجلت بعد تفتيش فني أجرته ‏رابطة الدوري الإسباني، وبموافقة الناديين والاتحاد الإسباني لكرة القدم.‏

وأظهر التفتيش تضرر أرضية الملعب جراء انتشار الفطريات، فيما أعاقت الأحوال ‏الجوية أعمال الإصلاح، ما جعل الملعب غير صالح لاستضافة المباريات.‏

وقالت رابطة الدوري الإسباني في بيان إن المباراة ستقام في الـ27 من الشهر المقبل، بعد ‏الاتفاق مع الناديين والاتحاد الإسباني لكرة القدم على تأجيلها لحين معالجة مشكلة أرضية ‏الملعب.‏

وتنطلق منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2026-2027 في الـ15 من آب ‏الجاري.‏