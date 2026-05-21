غداً.. مواجهة حاسمة بين الجيش والنواعير في ثاني لقاءات نهائي دوري كرة اليد

حماة-سانا‏
تتجه أنظار جماهير ومتابعي كرة اليد السورية يوم غد الجمعة إلى صالة ناصح علواني ‏في مدينة حماة، التي تحتضن مواجهة مرتقبة تجمع فريقي النواعير والجيش، في ثاني ‏مباريات سلسلة الدور النهائي من الدوري العام للرجال.‏
ويدخل فريق الجيش اللقاء وعينه على حسم اللقب رسمياً، مستفيداً من تفوقه في المباراة ‏الأولى التي حسمها لمصلحته بنتيجة (37-33) في صالة الجلاء بدمشق، حيث يكفيه ‏تجديد الفوز لإنهاء السلسلة والتتويج بالبطولة.‏
في المقابل، يتطلع النواعير إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لرد الدين وتعديل ‏الكفة، إذ لا بديل أمامه سوى تحقيق الانتصار لتأجيل حسم هوية البطل وفرض مباراة ‏ثالثة فاصلة، والمقرر إقامتها -في حال حدوثها- يوم الأحد القادم في صالة الجلاء ‏بالعاصمة دمشق.‏
وتكتسب المواجهة أهمية بالغة للفريقين، حيث يسعى الجيش للحفاظ على تركيزه العالي ‏ومواصلة تفوقه الهجومي، بينما يعول النواعير على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في ‏اللقاء الأول للعودة إلى أجواء المنافسة وتأكيد طموحه في حصد اللقب الغالي.‏

