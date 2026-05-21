حماة-سانا
تتجه أنظار جماهير ومتابعي كرة اليد السورية يوم غد الجمعة إلى صالة ناصح علواني في مدينة حماة، التي تحتضن مواجهة مرتقبة تجمع فريقي النواعير والجيش، في ثاني مباريات سلسلة الدور النهائي من الدوري العام للرجال.
ويدخل فريق الجيش اللقاء وعينه على حسم اللقب رسمياً، مستفيداً من تفوقه في المباراة الأولى التي حسمها لمصلحته بنتيجة (37-33) في صالة الجلاء بدمشق، حيث يكفيه تجديد الفوز لإنهاء السلسلة والتتويج بالبطولة.
في المقابل، يتطلع النواعير إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لرد الدين وتعديل الكفة، إذ لا بديل أمامه سوى تحقيق الانتصار لتأجيل حسم هوية البطل وفرض مباراة ثالثة فاصلة، والمقرر إقامتها -في حال حدوثها- يوم الأحد القادم في صالة الجلاء بالعاصمة دمشق.
وتكتسب المواجهة أهمية بالغة للفريقين، حيث يسعى الجيش للحفاظ على تركيزه العالي ومواصلة تفوقه الهجومي، بينما يعول النواعير على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في اللقاء الأول للعودة إلى أجواء المنافسة وتأكيد طموحه في حصد اللقب الغالي.
غداً.. مواجهة حاسمة بين الجيش والنواعير في ثاني لقاءات نهائي دوري كرة اليد
