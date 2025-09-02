منتخب سوريا الأولمبي يلتقي نظيره الفلبيني غداً في افتتاح مشاركته بتصفيات كأس آسيا

دوشنبه-سانا

يفتتح منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم مشاركته في التصفيات المؤهلة إلى النهائيات الآسيوية، المقامة في العاصمة الطاجكية دوشنبه، بلقاء نظيره الفلبيني غداً.

ويخوض منتخبنا مباراته الثانية السبت المقبل مع منتخب نيبال، ويختتم مبارياته يوم الثلاثاء القادم في مباراة ستجمعه مع طاجكستان الدولة المضيفة، وذلك ضمن مجموعته الحادية عشرة.

وفي تصريح لـ سانا قال مدير المنتخب يوسف الربيع حسن: “ندرك تماماً أهمية مباراة الغد أمام المنتخب الفلبيني، ونعلم أنها لن تكون سهلة، فكل المباريات في هذه المرحلة تحتاج إلى تركيز وجهد مضاعف، ثقتنا بلاعبينا كبيرة، وقد أظهروا خلال المعسكر والتحضيرات التزاماً وجديةً عاليةً”.

وأضاف حسن: “هدفنا هو تقديم أداء يليق بالكرة السورية وتحقيق نتيجة إيجابية تسعد جماهيرنا وتقرّبنا أكثر من طموحاتنا، وندعو اللاعبين إلى التركيز والقتال على أرض الملعب، وندعو جماهيرنا دائماً إلى أن تكون سنداً وداعماً لنا كما عودتنا” مؤكداً جاهزية جميع اللاعبين للقاء الغد.

وتتألف بعثة المنتخب من يوسف الربيع حسن مديراً للمنتخب، وماهر البحري مديراً فنياً، وعبد الرزاق الحسين مساعداً للمدرب، وأحمد أبو دان مدرباً للحراس، وخالد السهو إدارياً عاماً، وكل من اللاعبين: مكسيم صراف، ومقداد أحمد، وخالد الحجة، ومحمود مهنا، وأسامة جيرودي، ومحمد سراقبي، وأنس دهان، ومحمود النايف، وعبد الرحمن العرجة، وأيهم كرنبة، ومحمد مصطفى، ومحمد حسونة، ومضر الخطيب، ومحمد الأسعد، وأحمد الكالو، وآلان عبدي، وحسن دهان، ومحمود العمر، وعبد الملك جبران، وعلي الزينة، وأحمد الصوفي، وجان مصطفى، ومحمود الأسود.

وتُقام التصفيات بنظام التجمع خلال الفترة الممتدة من الأول إلى التاسع من أيلول، ويتأهل إلى النهائيات أبطال المجموعات الإحدى عشرة، إضافة إلى أفضل أربعة فرق تحل في المركز الثاني.