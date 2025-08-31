فوز باريس سان جيرمان على تولوز في الدوري الفرنسي لكرة القدم

باريس-سانا

واصل فريق سان جيرمان انتصاراته بالدوري الفرنسي لكرة القدم، وحقق الفوز الثالث على التوالي بتغلبه على مستضيفه تولوز بستة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الثالثة للمسابقة.

ودخل سان جيرمان المواجهة بقوة وتمكن من تسجيل أربعة أهداف خلال الشوط الأول عن طريق جواو نيفيس في الدقيقة الـ 7 ثم برادلي باركولا في الدقيقة الـ 10 قبل أن يعود نيفيس ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة الـ 14، وفي الدقيقة الـ 31 أحرز عثمان ديمبيلي الهدف الرابع من ركلة جزاء، وجاء الرد متأخراً من جانب تولوز عندما أحرز شارلي كريسويل أول أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة الـ 37.

ومع بداية الشوط الثاني واصل لاعبو سان جيرمان تألقهم، وعاد ديمبيلي وأحرز الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة الـ 51 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الـ 78 عاد نيفيس وسجل الهدف الثالث له والسادس لفريقه، وعاد تولوز للقاء ولكن بشكل متأخر، حيث أحرز هدفين عن طريق يان جبوهو في الدقيقة الـ 89 وفوساه في الدقيقة الـ 90+1 لتنتهي المباراة بستة أهداف مقابل ثلاثة.

ورفع باريس سان جيرمان بذلك رصيده إلى 9 نقاط عقب تحقيقه الفوز الثالث على التوالي بينما تجمد رصيد تولوز عند 6 نقاط.