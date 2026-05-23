هال سيتي يصعد إلى الدوري الإنكليزي الممتاز ‏

لندن-سانا‏

حجز هال سيتي مقعده في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه ‏على ميدلزبره بهدفٍ دون رد في نهائي ملحق الصعود، في المباراة التي ‏أقيمت اليوم السبت على أرضية ملعب ويمبلي.‏

وسجّل أولي ماكبيرني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 90+4، ليمنح فريقه ‏بطاقة العودة إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ عشرة أعوام، حيث كان ‏آخر ظهور له في موسم 2016- 2017 قبل أن يهبط إلى دوري الدرجة ‏الأولى.‏

وجاءت مواجهة الملحق بين هال سيتي وميدلزبره بعد قرار رابطة الدوري ‏الإنكليزي استبعاد ساوثهامبتون من خوض النهائي وخصم أربع نقاط من ‏رصيده في الموسم المقبل، على خلفية قضية تتعلق بالتجسّس على تدريبات ‏فرق منافسة.‏