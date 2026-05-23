هال سيتي يصعد إلى الدوري الإنكليزي الممتاز ‏

لندن-سانا
حجز هال سيتي مقعده في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على ميدلزبره بهدفٍ دون رد في نهائي ملحق الصعود، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على أرضية ملعب ويمبلي.
وسجّل أولي ماكبيرني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 90+4، ليمنح فريقه بطاقة العودة إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ عشرة أعوام، حيث كان آخر ظهور له في موسم 2016- 2017 قبل أن يهبط إلى دوري الدرجة الأولى.
وجاءت مواجهة الملحق بين هال سيتي وميدلزبره بعد قرار رابطة الدوري الإنكليزي استبعاد ساوثهامبتون من خوض النهائي وخصم أربع نقاط من رصيده في الموسم المقبل، على خلفية قضية تتعلق بالتجسّس على تدريبات فرق منافسة.