منتخب المغرب يتجاوز السنغال ويتأهل إلى نهائي بطولة إفريقيا

كامبالا-سانا

تأهل منتخب المغرب إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا للمحليين بكرة القدم بتغلبه على منتخب السنغال بركلات الترجيح 5-3، بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل منهما، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن نصف نهائي البطولة المقامة في العاصمة الأوغندية كامبالا.

تقدم منتخب السنغال أولا عبر جوزيف لايوس سامب في الدقيقة 16، وأحرز المنتخب المغربي التعادل بهدف سجله صابر بوغرين في الدقيقة 23. 

وسيلاقي المغرب في المباراة النهائية منتخب مدغشقر، الذي تأهل على حساب منتخب السودان في الثلاثين من الشهر الجاري.

يشار إلى أن منتخب المغرب سبق له إحراز بطولة إفريقيا مرتين، فيما فشل المنتخب السنغالي في المحافظة على لقبه.

