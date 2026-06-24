“أسود الأطلس” يواجه هايتي بحثاً عن حسم التأهل إلى الأدوار الإقصائية في مونديال 2026

أتلانتا-سانا

يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم مواجهة مهمة أمام نظيره الهايتي، عند الساعة الواحدة صباح يوم غد الخميس بتوقيت دمشق، على ملعب مدينة أتلانتا الأمريكية، وذلك لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة في نهائيات كأس العالم 2026، حيث يتطلع “أسود الأطلس” لحسم بطاقة العبور رسمياً إلى الأدوار الإقصائية.

ويدخل المنتخب المغربي اللقاء برصيد 4 نقاط ووضعية مريحة نسبياً بعد تقديمه مستويات متوازنة في الجولتين السابقتين، إذ افتتح مشواره بتعادل ثمين مع البرازيل بهدف لمثله، قبل أن يحقق فوزاً مهماً على اسكتلندا بهدف دون رد وقعه المهاجم إسماعيل صيباري.

ويكفي “أسود الأطلس” التعادل أو الفوز لضمان التأهل الصريح، في حين يمتلك حظوظاً بالعبور حتى في حال التعثر، شريطة تعثر اسكتلندا في مواجهتها الموازية أمام البرازيل.

ويقود الفريق المغربي المدرب محمد وهبي، الذي يعتمد على مزيج من أصحاب الخبرة يتقدمهم الحارس ياسين بونو والظهير أشرف حكيمي، إلى جانب منح الفرصة للمواهب الشابة مثل عثمان معما وياسر زابيري.

في المقابل، يخوض منتخب هايتي المباراة بعد أن تضاءلت آماله في التأهل، لكنه يسعى لتقديم أداء مشرف يختتم به مشاركته التاريخية، مستنداً إلى توليفة يقودها المدرب الفرنسي سيباستيان ميني، وتضم عناصر بارزة مثل الحارس المخضرم جوني بلاسيد والمهاجم ويلسون إيسيدور.

وتتصدر البرازيل المجموعة بـ 4 نقاط تليها المغرب بذات الرصيد ويأتي ثالثاً المنتخب الأسكتلندي برصيد 3 نقاط وأخيراً هايتي بدون أي نقاط.