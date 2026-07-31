أوروبا تُلزم الشركات بوضع إشارة لتمييز محتوى الذكاء الاصطناعي

لندن-سانا

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن قواعد أوروبية جديدة تُلزم الشركات بوضع علامات مرئية ومائية رقمية واضحة على المحتوى الواقعي المُنتج أو المُعدّل باستخدام الذكاء الاصطناعي، ضمن إطار “قانون الذكاء الاصطناعي”.

وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، أن القانون الذي سيبدأ الاتحاد الأوروبي بتطبيقه ابتداء من 2 آب المقبل، يعتبر أول منظومة تشريعية شاملة لتنظيم هذه التقنيات عالمياً، مبينة أن الخطوة تهدف إلى الحد من التضليل الرقمي وتعزيز الشفافية وحماية المستهلكين.

غرامات تصل للملايين

وسيفرض الاتحاد الأوروبي بموجب القانون الجديد غرامات صارمة على الشركات المخالفة تصل إلى 15 مليون يورو أو 3% من الإيرادات العالمية السنوية للشركة وفقاً لتقرير الغارديان.

كما تُلزم التشريعات الجديدة الشركات بإبلاغ المستخدمين فور تفاعلهم مع روبوتات المحادثة أو تعرضهم لوسائط تبدو حقيقية ومولدة اصطناعياً، إضافة إلى الإفصاح عن النصوص المتعلقة بقضايا المصلحة العامة غير الخاضعة لمراجعة بشرية.

وأشارت الغارديان إلى أن الأنظمة الإلكترونية القائمة لديها مهلة أربعة أشهر للامتثال للقواعد، وقد انضمت أكثر من 180 منظمة إلى المدونة التنظيمية، فيما توفر المفوضية الأوروبية رموزاً موحدة يمكن للشركات استخدامها لتصنيف المحتوى.

تحذير من المخاطر

وفي هذا الإطار، أكدت مفوضة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونن، أن الذكاء الاصطناعي يوفر فوائد كبيرة لكنه يحمل مخاطر غير مسبوقة، مشيرة إلى أن الإطار القانوني الجديد يهدف إلى ضمان الثقة وتوفير اليقين للمبتكرين وحماية المصلحة العامة وسلامة الفضاء الرقمي الأوروبي.

وفي المقابل، أبدت بعض شركات التكنولوجيا مخاوف من توسع نطاق المحتوى المطلوب تمييزه بعلامة بصورة مبالغ فيها.

ورغم التطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، تواجه أدوات الكشف عن الصور صعوبة بالغة في تمييز المحتوى الحقيقي من المزيف بسبب قصور الأدوات التقنية.