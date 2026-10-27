الأرصاد العالمية: غازات الاحتباس الحراري تسجل مستويات قياسية

جنيف-سانا‏

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن تركيزات ثاني أكسيد الكربون والميثان ‏وأكسيد النيتروز في الغلاف الجوي سجلت مستويات قياسية خلال عام 2025، نتيجة ‏استمرار حرق الوقود الأحفوري والأنشطة البشرية، محذرة من تداعيات ذلك على ارتفاع ‏درجات الحرارة وتفاقم الظواهر الجوية على المدى الطويل.‏

وأوضحت المنظمة، في نشرتها الجديدة حول غازات الاحتباس الحراري، نشرت على ‏موقع أخبار الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن متوسط تركيز ثاني أكسيد الكربون عالمياً بلغ ‌‏426.8 جزءاً في المليون عام 2025، أي ما يعادل 153 بالمئة من مستوياته المسجلة ‏عام 1750، قبل الثورة الصناعية.‏

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وقالت نائبة الأمينة العامة للمنظمة كو باريت خلال مؤتمر صحفي في جنيف: إن كل ‏زيادة إضافية في تركيز ثاني أكسيد الكربون تؤدي إلى احتجاز مزيد من الحرارة في ‏الغلاف الجوي والمحيطات، الأمر الذي يسهم في زيادة شدة موجات الحر والأعاصير ‏المدارية والعواصف المطرية.‏

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وأضافت باريت: أن غازات الاحتباس الحراري تحبس كميات غير مسبوقة من الحرارة، ‏ما يزيد المخاطر التي تهدد الاقتصادات والمجتمعات، مشيرة إلى أن السنوات الإحدى ‏عشرة الماضية كانت الأكثر دفئاً على الإطلاق، وأن استمرار تراكم ثاني أكسيد الكربون ‏سيؤثر على المناخ لعقود وقرون مقبلة.‏

تأثير ظاهرة النينيو

أشارت المنظمة في نشرتها، إلى أن معدل نمو تركيز ثاني أكسيد الكربون تضاعف ثلاث ‏مرات منذ ستينيات القرن الماضي، إذ ارتفع متوسط الزيادة السنوية من 0.8 جزء في ‏المليون إلى 2.4 جزء في المليون خلال الفترة بين عامي 2011 و2020.‏

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وأوضحت كبيرة المسؤولين العلميين في المنظمة أوكسانا تاراسوفا، أن الزيادة الاستثنائية ‏البالغة 3.5 أجزاء في المليون خلال عامي 2023 و2024 تزامنت مع ظاهرة النينيو ‏القوية، التي أسهمت في تراجع قدرة النظم البيئية على امتصاص الكربون، نتيجة الجفاف ‏وتدهور الغطاء النباتي وازدياد حرائق الغابات.‏

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وأضافت تارسوافا: أن الزيادة السنوية البالغة 2.8 جزء في المليون خلال الفترة بين ‏عامي 2024 و2025، رغم كونها أقل من الزيادة السابقة، لا تزال تمثل تراكم كمية ‏كبيرة من الكربون في الغلاف الجوي، محذرة من استمرار ارتفاع التركيزات خلال عام ‌‏2026 بفعل حرق الوقود الأحفوري والتغيرات التي تؤثر على قدرة النظم البيئية البرية ‏على امتصاص الكربون.‏

تزايد التأثير المناخي لغازات الاحتباس الحراري

بيّنت المنظمة أن نشرتها تقيس تراكم الغازات في الغلاف الجوي، وليس إجمالي ‏الانبعاثات السنوية الجديدة، موضحة أن نحو نصف ثاني أكسيد الكربون المنبعث سنوياً ‏يبقى في الغلاف الجوي، فيما تمتص النظم البيئية البرية والمحيطات الجزء المتبقي.‏

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وحذرت المنظمة من ضرورة مراقبة غازات أخرى ترتبط بتوسع شبكات الكهرباء ‏والتحول في قطاع الطاقة، وفي مقدمتها سداسي فلوريد الكبريت والهيدروجين الجزيئي.‏

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وأوضحت أن سداسي فلوريد الكبريت يستخدم على نطاق واسع في معدات توزيع ‏الكهرباء لعزل التيار الكهربائي وإخماد التفريغ الكهربائي، وأن تركيزه في الغلاف الجوي ‏سجل ارتفاعاً قياسياً خلال عام 2025، ويتميز هذا الغاز ببقائه في الغلاف الجوي ‏لأكثر من ألف عام، وبقدرة على إحداث الاحترار تعادل نحو 24,300 ضعف قدرة ثاني ‏أكسيد الكربون على مدى مئة عام، وفق النشرة.‏

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كما ارتفع تركيز الهيدروجين، بحسب المنظمة في الغلاف الجوي بنسبة 5.3 بالمئة بين ‏عامي 2010 و2024. ورغم أن الهيدروجين ليس غازاً دفيئاً مباشراً، فإن تسربه من ‏منشآت الإنتاج وخطوط الأنابيب وخزانات التخزين قد يؤثر في كيمياء الغلاف الجوي ‏ويعزز الاحترار بصورة غير مباشرة.‏

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وأكدت المنظمة أن رصد هذه الغازات ومراقبة التغيرات في تركيب الغلاف الجوي أمران ‏أساسيان لتقييم آثار التحول في قطاع الطاقة وتجنب تقويض المكاسب المناخية المتوقعة ‏منه.‏

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يشار إلى أن المؤشر السنوي لغازات الاحتباس الحراري الصادر عن الإدارة الوطنية ‏الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، كشف عن ارتفاع التأثير الإشعاعي الناجم عن ‏غازات الاحتباس الحراري بنسبة 56 بالمئة بين عامي 1990 و2025، وأسهم ثاني ‏أكسيد الكربون بنحو 81 بالمئة من هذه الزيادة.‏

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يذكر أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تصدر نشرتها حول غازات الاحتباس ‏الحراري لتوفير بيانات علمية موثوقة تدعم الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ.‏