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الجالية اليمنية في إسطنبول تنظم وقفة تنديداً بهجمات ميليشيا الحوثي على المدنيين

photo 2026 10 27 21 09 12 الجالية اليمنية في إسطنبول تنظم وقفة تنديداً بهجمات ميليشيا الحوثي على المدنيين
وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة في إسطنبول تنديداً بالحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي على مدينة تعز اليمنية-إسطنبول-الأناضول

‏ إسطنبول-سانا‏

نظمت الجالية اليمنية في تركيا اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة في مدينة إسطنبول، تنديداً ‏بالحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على مدينة تعز اليمنية والهجمات التي تستهدف المدنيين.‏
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وذكرت وكالة “الأناضول” أن المحتجين تجمعوا أمام مكتب الأمم المتحدة في منطقة شيشلي، حاملين العلمين اليمني ‏والتركي، كما رفعوا لافتات مناهضة للحصار المفروض على تعز، ورددوا هتافات تطالب برفع الحصار وفتح الطرق ‏أمام السكان.‏
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من جهته، قال رئيس الجالية اليمنية في تركيا وحيد الفريس في بيان باسم المحتجين: إن “المدنيين في تعز يواجهون أزمة ‏إنسانية حادة نتيجة الحصار المستمر منذ سنوات”، مشيراً إلى أن “القيود المفروضة على الطرق والهجمات المتواصلة ‏تعرقل وصول السكان إلى احتياجاتهم الأساسية في حين تتحمل النساء والأطفال والمرضى وكبار السن العبء الأكبر ‏لهذه الظروف”.‏
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ودعا الفريس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لرفع الحصار، وفتح الطرق أمام حركة المدنيين، ‏ووقف الهجمات التي تستهدفهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين”.‏
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وتتفاقم الأوضاع الإنسانية في تعز التي شهدت خلال الأيام الماضية سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، جراء ‏قصف حوثي استهدف مناطق عدة، إضافة لقطع الطريق الرئيسي الرابط بين تعز وعدن ومحافظات أخرى أدى الى ‏عزلة المدينة وزيادة الضغوط على السكان.‏
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وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” حذر في الـ 17 من تشرين الأول الجاري من ‏التداعيات ‏الإنسانية المتزايدة في محافظة تعز اليمنية، مؤكداً أن القيود المفروضة من ‏قبل ميليشيا الحوثي على الوصول إلى ‏المدينة أدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية.‏

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