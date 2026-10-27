الجالية اليمنية في إسطنبول تنظم وقفة تنديداً بهجمات ميليشيا الحوثي على المدنيين

‏ إسطنبول-سانا‏

نظمت الجالية اليمنية في تركيا اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة في مدينة إسطنبول، تنديداً ‏بالحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على مدينة تعز اليمنية والهجمات التي تستهدف المدنيين.‏

‏ ‏

وذكرت وكالة “الأناضول” أن المحتجين تجمعوا أمام مكتب الأمم المتحدة في منطقة شيشلي، حاملين العلمين اليمني ‏والتركي، كما رفعوا لافتات مناهضة للحصار المفروض على تعز، ورددوا هتافات تطالب برفع الحصار وفتح الطرق ‏أمام السكان.‏

‏ ‏

من جهته، قال رئيس الجالية اليمنية في تركيا وحيد الفريس في بيان باسم المحتجين: إن “المدنيين في تعز يواجهون أزمة ‏إنسانية حادة نتيجة الحصار المستمر منذ سنوات”، مشيراً إلى أن “القيود المفروضة على الطرق والهجمات المتواصلة ‏تعرقل وصول السكان إلى احتياجاتهم الأساسية في حين تتحمل النساء والأطفال والمرضى وكبار السن العبء الأكبر ‏لهذه الظروف”.‏

‏ ‏

ودعا الفريس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لرفع الحصار، وفتح الطرق أمام حركة المدنيين، ‏ووقف الهجمات التي تستهدفهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين”.‏

‏ ‏

وتتفاقم الأوضاع الإنسانية في تعز التي شهدت خلال الأيام الماضية سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، جراء ‏قصف حوثي استهدف مناطق عدة، إضافة لقطع الطريق الرئيسي الرابط بين تعز وعدن ومحافظات أخرى أدى الى ‏عزلة المدينة وزيادة الضغوط على السكان.‏

‏ ‏

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” حذر في الـ 17 من تشرين الأول الجاري من ‏التداعيات ‏الإنسانية المتزايدة في محافظة تعز اليمنية، مؤكداً أن القيود المفروضة من ‏قبل ميليشيا الحوثي على الوصول إلى ‏المدينة أدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية.‏