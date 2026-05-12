الذكاء الاصطناعي يحلّ أصعب مسائل التفاضل والتكامل عبر نماذج ‏رياضية متقدمة

واشنطن-سانا‏

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون في جامعة بنسلفانيا عن ‏قدرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على معالجة واحدة من أعقد المسائل ‏الرياضية المعروفة باسم “المعادلات التفاضلية الجزئية العكسية”، والتي ‏تُستخدم في فهم أنظمة طبيعية معقدة مثل تدفق الحرارة، وأنماط الطقس، ‏وآليات طيّ الحمض النووي داخل الخلايا.‏

وبينت الدراسة المنشورة على منصة ‏arXiv‏ الأكاديمية، المختصة بعلم ‏الحاسوب والذكاء الاصطناعي أن الباحثين طوروا نموذجاً يعتمد على ‏الذكاء الاصطناعي، وهو قادر على استنتاج الأسباب والعوامل الخفية انطلاقاً ‏من النتائج المرصودة، في تحول مهم لطريقة التعامل مع هذا النوع من ‏المعادلات التي تعتمد تقليدياً على الانتقال من القوانين إلى النتائج، بينما ‏تعمل المسائل العكسية بالعكس تماماً.‏

وأوضحت الدراسة أن التحدي الرئيسي في هذا النوع من المعادلات ‏يتمثل في أن البيانات الواقعية غالباً ما تكون غير مكتملة أو مشوشة، ما ‏يجعل عملية الاستدلال الرياضي أكثر تعقيداً عند استخدام النماذج ‏التقليدية للذكاء الاصطناعي التي تعتمد على اشتقاقات حسابية متكررة ‏تزداد صعوبة مع ارتفاع تعقيد المعادلات.‏

وطوّر فريق البحث أسلوباً جديداً أطلق عليه اسم “طبقات التنعيم”، يقوم ‏على إدخال مراحل حسابية داخل النموذج تعمل على تقليل خشونة ‏البيانات وتحسين استقرار العمليات الحسابية، بما يتيح معالجة أكثر كفاءة ‏للمعادلات عالية التعقيد.‏

وأظهرت النتائج أن هذا الأسلوب أسهم في تحسين دقة استعادة المعاملات ‏الخفية، إلى جانب تقليل استهلاك الذاكرة وتسريع عمليات التدريب مقارنة ‏بالطرق التقليدية المستخدمة، ويمثل دمج تقنيات الذكاء ‏الاصطناعي مع الأساليب الرياضية المتقدمة توجهاً واعداً في الأبحاث ‏العلمية الحديثة، لما يوفره من أدوات دقيقة لفهم الظواهر الطبيعية المعقدة ‏وحل مسائل كانت تُعد من بين الأصعب في الرياضيات التطبيقية.‏