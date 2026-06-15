علماء ينجحون في تغيير لون الخس الأحمر إلى الأخضر عبر تعديل جيني دقيق

طوكيو-سانا

تمكّن باحثون من جامعة تسوكوبا اليابانية من إجراء تعديل جيني دقيق على نبات الخس الأحمر، أدى إلى تحوّل لونه إلى الأخضر، بالتوازي مع إعادة توجيه المسارات الحيوية داخل النبات بما يسهم في زيادة تراكم مركبات نباتية مفيدة دون التأثير على نموه الطبيعي.

ووفقاً لتقرير نشره موقع Science Dailyالعلمي اليوم الإثنين، استخدم العلماء تقنية تعديل الجينوم لتعطيل الجين المسؤول عن إنتاج إنزيم «ديهيدروفلافونول 4-ريدوكتاز»، وهو عنصر رئيسي في المسار الحيوي المسؤول عن تكوين صبغة الأنثوسيانين التي تمنح الخس لونه الأحمر المصدر: Science Daily.

وأظهرت النتائج أن تعطيل هذا الجين أدى إلى توقف إنتاج الصبغة الحمراء بشكل كامل، ما تسبب في تغيّر لون النبات، بالتزامن مع ارتفاع مستويات مركبات الفلافونويد الأخرى مثل الكيرسيتين، وهي مركبات نباتية معروفة بخصائصها الحيوية المفيدة.

وبيّنت الدراسة أن هذا التعديل في المسارات البيوكيميائية لم يؤثر على نمو الخس أو إنتاجيته، إذ استمر النبات في التطور بشكل طبيعي رغم التغيرات التي طرأت على تركيب الصبغات النباتية.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج تفتح آفاقاً جديدة لتطوير محاصيل غذائية ذات خصائص محسّنة وموجهة، من خلال التحكم في مسارات إنتاج المركبات النباتية، ولا سيما أن الفلافونويدات تتأثر بعوامل بيئية مثل الضوء ودرجة الحرارة.

وقد تسهم هذه التقنية مستقبلاً في تطوير محاصيل مخصصة للزراعة الداخلية، مع تعزيز قيمتها الغذائية عبر ضبط تركيبتها الكيميائية بدقة عالية.