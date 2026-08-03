ابتكار يد روبوتية بأصابع مستقلة تحاكي قدرات اليد البشرية

واشنطن-سانا

طورت شركة أمريكية متخصصة في تقنيات الروبوتات البشرية يداً روبوتية قادرة على تنفيذ حركات دقيقة تحاكي أداء اليد البشرية، بما في ذلك التقاط كرة بيسبول في الهواء، في خطوة تعكس تطور تقنيات الروبوتات المخصصة للاستخدامات الصناعية.

وذكر موقع “إنترستينغ إنجينيرنغ” التقني الأمريكي في تقرير نشره اليوم الاثنين، أن شركة “فاونديشن روبوتيكس” كشفت عن اليد الروبوتية الجديدة التي تعتمد على نظام أوتار مرنة، حيث جرى نقل المحركات من الأصابع إلى الساعد، ما أسهم في تقليل وزن اليد وحجمها، وتعزيز سرعتها ودقة حركتها.

وتعتمد التقنية على أوتار تمتد من محركات موجودة في الساعد إلى الأصابع، بما يسمح بحركة أكثر سلاسة ومرونة، إذ تتكيف الأصابع تلقائياً مع شكل الأجسام التي تمسك بها، بينما تساعد برمجيات ذكية ومجسات مدمجة في التحكم بحركة المفاصل وضبط موضع كل إصبع بدقة.

وصممت الشركة هذه اليد للاستخدام ضمن الروبوتات البشرية الموجهة للقطاع الصناعي، وتمتاز عن التصاميم التقليدية التي تعتمد على قبضات ثابتة بامتلاكها أصابع مستقلة ومفاصل مستوحاة من تشريح اليد البشرية، ما يتيح تنفيذ مهام أكثر تعقيداً في بيئات العمل المختلفة.

ويأتي تطوير هذه التقنية ضمن جهود متسارعة لتطوير روبوتات قادرة على محاكاة القدرات البشرية، بما يعزز استخدامها في مجالات التصنيع والخدمات والمهام التي تتطلب دقة ومرونة في الحركة.