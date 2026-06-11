تقنية مبتكرة تعتمد على مخلفات الألبان والتوفو لامتصاص ثاني أكسيد الكربون

برن-سانا

طوّر باحثون في المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ (ETH Zurich)، تقنية مبتكرة تعتمد على تحويل مخلفات صناعة الألبان والتوفو إلى حبيبات بروتينية قابلة للتحلل الحيوي، قادرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي بكفاءة عالية، في خطوة واعدة نحو حلول أكثر استدامة لمكافحة تغير المناخ.

ووفقاً لما أورده موقع Science Daily العلمي اليوم الخميس، فقد استخدم فريق بحثي بقيادة عالم المواد رافاييل ميزينغا بروتينات مستخلصة من مصل اللبن ومنتجات ثانوية لصناعة التوفو، حيث جرى تحويلها إلى ألياف دقيقة دمجت مع هيدروكسيد البوتاسيوم لتشكيل حبيبات مسامية تعمل كإسفنجة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء.

وأوضح الباحثون أن هذه الحبيبات تتفاعل مع ثاني أكسيد الكربون عبر هيدروكسيد البوتاسيوم لتكوين مركبات كربونية مستقرة، ما يتيح إزالة الغاز من الغلاف الجوي بكفاءة تتراوح بين الـ 10 و الـ 50 بالمئة، مقارنة ببعض التقنيات التقليدية لاحتجاز الكربون.

وبيّنت نتائج الدراسة المنشورة في مجلة PNAS العلمية أن كيلوغراماً واحداً من هذه الحبيبات قادر نظرياً على التقاط نحو 100 غرام من ثاني أكسيد الكربون في دورة تشغيل واحدة، مع الحفاظ على أداء مستقر عبر عدة دورات دون تراجع ملحوظ في الكفاءة.

كما تعتمد التقنية على عملية منخفضة الطاقة لتحرير ثاني أكسيد الكربون الممتص، عبر استخدام محاليل حمضية وقاعدية خفيفة في درجة حرارة الغرفة، بدلاً من الأساليب التقليدية التي تتطلب حرارة وضغطاً مرتفعين.

وأشار الباحثون إلى أن المواد المستخدمة غير سامة وقابلة للتحلل الحيوي، ما يتيح إمكانية إعادة استخدامها في تطبيقات أخرى مثل الأسمدة أو الوقود الحيوي، بما يعزز مفهوم الاقتصاد الدائري ويقلل من النفايات الصناعية.

وتعد هذه النتائج خطوة مهمة نحو تطوير تقنيات مستدامة لالتقاط الكربون، رغم الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتقييم إمكانية توسيع استخدامها على نطاق صناعي واسع.