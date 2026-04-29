غوغل تحول خدمة “ترجمة” إلى منصة تفاعلية لتعلم اللغات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

أطلقت شركة “غوغل” ميزة جديدة ضمن خدمة “ترجمة غوغل” تحمل اسم “التدريب على النطق”، في خطوة تهدف إلى تعزيز مهارات المستخدمين في التحدث باللغات المختلفة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعكس تحول الخدمة من أداة ترجمة تقليدية إلى منصة تعليمية أكثر تفاعلاً.

ووفق ما نقل موقع “9to5Google” التقني أمس الثلاثاء، تأتي هذه الميزة بالتزامن مع مرور 20 عاماً على إطلاق الخدمة، حيث بات نحو ثلث مستخدمي التطبيق على الهواتف يعتمدون عليه لتطوير مهارات التحدث والاستماع في مواقف الحياة اليومية.

وتتوفر الميزة حالياً على أجهزة أندرويد لعدد محدود من اللغات، من بينها الإنكليزية والإسبانية والهندية، وذلك في كل من الولايات المتحدة والهند، دون إعلان موعد لتوسيع نطاقها إلى مزيد من الدول أو إلى أجهزة “iOS”.

وتتيح الميزة الجديدة زر “Practice” بعد إجراء الترجمة، حيث يمكن للمستخدم اختيار الاستماع إلى النطق الصحيح عبر خيار “Listen”، أو التدرب على النطق عبر “Pronounce”، مع تقديم تحليل فوري للصوت وملاحظات تصحيحية للأخطاء، إضافة إلى عرض النطق الصوتي (الفونتيك) لكل كلمة.

وتشبه هذه التجربة إلى حد كبير تطبيقات تعلم اللغات التفاعلية، مثل “دوولينغو”، في إطار توجه “غوغل” نحو دمج أدوات التعلم داخل خدماتها الرقمية.

وكانت شهدت “ترجمة غوغل” خلال الفترة الأخيرة تحديثات إضافية، شملت تحسين فهم التعابير الاصطلاحية واللهجات العامية، إلى جانب إتاحة الترجمة الفورية عبر سماعات الرأس لمستخدمي أجهزة “آيفون” بعد أن كانت متاحة حصراً لمستخدمي “أندرويد”، في مؤشر على تسارع تحول التطبيق إلى منصة متكاملة لتعلم اللغات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.