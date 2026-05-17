آبل تعزز منظومتها الذكية بإطلاق “ذكاء آبل” مع تركيز على الخصوصية

واشنطن-سانا

أعلنت شركة Apple عن تحديثات جديدة في أنظمتها البرمجية تتضمن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن أجهزتها، في خطوة تهدف إلى تطوير تجربة الاستخدام مع تعزيز معايير حماية الخصوصية.

وبحسب ما نقل موقع The Verge المتخصص في التكنولوجيا اليوم الأحد، أوضحت الشركة أن منظومتها الجديدة المعروفة باسم “ذكاء آبل” تعتمد على معالجة البيانات داخل الجهاز بشكل أساسي، مع الاستعانة بالحوسبة السحابية الخاصة عند تنفيذ المهام الأكثر تعقيداً، بما يضمن تقليل الحاجة لنقل بيانات المستخدمين إلى الخارج.

وبيّنت آبل أن بيانات المستخدمين المتعلقة بعمليات الذكاء الاصطناعي لا يتم تخزينها أو الاطلاع عليها من قبل الشركة أو أي أطراف خارجية، حيث تُعالج بشكل مشفر دون الاحتفاظ بسجلات استخدام، في إطار سياسة تركز على تعزيز الأمان الرقمي.

كما يشمل التحديث تحسين قدرات المساعد الرقمي “سيري”، ليصبح أكثر قدرة على فهم السياق الشخصي للمستخدم وتقديم اقتراحات أكثر دقة، اعتماداً على تحليل الأنشطة داخل التطبيقات المختلفة.

وتهدف هذه التحديثات إلى تمكين المستخدمين من إنجاز مهام يومية مثل تنظيم المواعيد وتحرير المحتوى، واقتراح الإجراءات المناسبة بشكل أكثر سلاسة وذكاء، مع الحفاظ على خصوصية البيانات.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تسارع المنافسة بين شركات التكنولوجيا العالمية لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة تجمع بين الأداء العالي وحماية بيانات المستخدمين.