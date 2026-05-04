باحثون صينيون يطورون تقنية لشحن الطائرات المسيّرة لاسلكياً أثناء التحليق

بكين-سانا

تمكن فريق بحثي صيني من تطوير نظام جديد لنقل الطاقة لاسلكياً إلى الطائرات المسيّرة أثناء تحليقها، في إنجاز تقني قد يتيح لهذه الطائرات البقاء في الجو لفترات طويلة دون الحاجة إلى الهبوط لإعادة شحن البطاريات.

ووفق ما أورده موقع SlashGear المتخصص بالأخبار التقنية والابتكارات العلمية أول أمس، فقد اعتمد النظام على دمج طائرة مسيّرة مع منصة أرضية تقوم بتزويدها بالطاقة عبر موجات الميكروويف أثناء الطيران، حيث نجحت التجارب الأولية في إبقاء الطائرة محلقة لأكثر من ثلاث ساعات على ارتفاع يقارب 15 متراً.

وأوضح الباحثون أن التقنية تعتمد على إرسال الطاقة من محطة أرضية إلى الطائرة خلال الحركة، باستخدام أنظمة تتبع دقيقة تشمل تقنية تحديد المواقع العالمية وأنظمة تحكم لحظية، بما يضمن الحفاظ على محاذاة الإشارة واستمرار نقل الطاقة بكفاءة.

ورغم أن كفاءة نقل الطاقة الحالية لا تزال محدودة، فإن النظام يوفر إمكانية تشغيل أكثر من طائرة في الوقت نفسه، ما يفتح المجال أمام استخدام أسراب من الطائرات المسيّرة في مهام المراقبة والخدمات اللوجستية والاتصالات.

وقد يسهم هذا الابتكار في تقليل الاعتماد على البطاريات التقليدية الثقيلة، وتحسين أداء الطائرات المسيّرة وقدرتها التشغيلية، بما يمهد لتوسيع استخدامها في تطبيقات مدنية وتقنية متعددة خلال السنوات المقبلة.