تطوير روبوت فضائي صيني مستوحى من العنكبوت لبناء منشآت كبرى في الفضاء

بكين-سانا

أعلن باحثون صينيون عن تطوير روبوت فضائي مبتكر مستوحى من شكل العنكبوت، يهدف إلى تنفيذ عمليات بناء وهندسة مباشرة في المدار، في خطوة قد تمهد لتحول نوعي في أساليب إنشاء المنشآت الفضائية، بدلاً من إطلاقها جاهزة من الأرض.

ووفق ما نشره موقع صحيفة (South China Morning Post SCMP) اليوم الأحد، فإن فريقاً بحثياً في معهد “شنيانغ للأتمتة” الصيني استلهم تصميم الروبوت من مشروع “Fab Spider” التابع لوكالة “ناسا”، حيث يعتمد النظام على تقنيات “الطباعة الفضائية” لنسج هياكل كبيرة باستخدام ألياف الكربون، مع تثبيتها بالليزر في بيئة الفضاء.

ويوفر هذا الابتكار إمكانية إنشاء منشآت ضخمة في المدار، مثل هوائيات تمتد لعدة كيلومترات ومصفوفات شمسية واسعة، وهو ما كان يصعب تحقيقه باستخدام تقنيات الإطلاق التقليدية التي تفرض قيوداً على الحجم والوزن.

وبحسب الباحثين، فقد تمكّن الفريق من اختبار نموذج مصغر للروبوت داخل المختبر، في حين لا تزال المرحلة الحالية تركز على تحسين دقته وقدرته على العمل في ظروف انعدام الجاذبية.

وتشير المعطيات إلى أن هذا التطوير قد يشكل خطوة مهمة نحو تغيير أساليب بناء المنشآت الفضائية، عبر تحويل المدار الأرضي إلى بيئة عمل نشطة لبناء هياكل متقدمة، ما يفتح آفاقاً جديدة في مجال استكشاف الفضاء وتوسيع البنية التحتية الفضائية مستقبلاً.