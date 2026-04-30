“آبل” تتجه للنظارات الذكية بإيماءات اليد وسط تراجع “Vision Pro”

واشنطن-سانا

تتجه شركة آبل إلى إعادة توجيه استثماراتها في قطاع الأجهزة القابلة للارتداء، عبر تسريع تطوير نظارات ذكية جديدة تعتمد على التحكم بإيماءات اليد، في وقت تشير فيه تقارير إلى تعليق مؤقت لخطط تطوير نظارة “Vision Pro”.

وذكر موقع PhoneArena التقني اليوم الخميس أن هذا التوجه يأتي بعد محدودية انتشار نظارة “Vision Pro” نتيجة ارتفاع سعرها وضعف المحتوى المتاح، ما دفع الشركة لإعادة تقييم أولوياتها التقنية.

وتشير المعلومات إلى أن النظارات المرتقبة قد تعتمد على كاميرتين، إحداهما لالتقاط الصور والفيديو، والأخرى لتحليل حركات اليد وتنفيذ الأوامر بشكل مباشر دون الحاجة إلى اللمس، في خطوة تهدف إلى تقديم تجربة استخدام أكثر سلاسة وتفاعلاً.

وبحسب التسريبات، فإن هذه التقنية لا تزال تواجه تحديات تقنية معقدة، خاصة فيما يتعلق بدقة تتبع الإيماءات باستخدام كاميرات محدودة مقارنة بأنظمة الاستشعار المتقدمة المستخدمة في أجهزة الواقع المختلط الحالية.

كما أبدى عدد من الخبراء التقنيين تحفظهم على إمكانية تنفيذ هذه الميزة بالشكل المطروح في الوقت الراهن، مرجحين أن تعتمد الشركة في المدى القريب على الأوامر الصوتية كبديل أكثر استقراراً.

وتأتي هذه التطورات في ظل احتدام المنافسة بين شركات التكنولوجيا الكبرى في سوق النظارات الذكية، مع سعي “آبل” للحفاظ على موقعها الريادي عبر تقديم جيل جديد من الأجهزة القابلة للارتداء.