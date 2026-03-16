اكتشاف بقايا ديناصور مفترس عمرها 74 مليون عام في الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

كشفت دراسة حديثة أجراها فريق دولي من علماء الحفريات من المملكة المتحدة والولايات المتحدة عن بقايا ديناصور مفترس عملاق من فصيلة التيرانوصوريات عاش قبل نحو 74 مليون سنة، فيما يُعرف اليوم بجنوب غرب الولايات المتحدة، في اكتشاف يعزز فهم العلماء لأصول الديناصور الشهير تيرانوصورس ريكس وتاريخه التطوري.

وذكرت الدراسة التي نُشرت في مجلة ساينتفك ريبورتس (Scientific Reports) أن الباحثين عثروا على عظمة ساق كبيرة للديناصور في تكوين كيرتلاند الجيولوجي بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، وتعود إلى الحقبة الكامبانية من العصر الطباشيري المتأخر، حيث يبلغ طول العظمة نحو 96 سنتيمتراً وقطرها نحو 12.8 سنتيمتراً، ما يشير إلى أن وزن هذا الحيوان قد تراوح بين أربعة وستة أطنان، وفق التحليلات المقارنة مع هياكل تيرانوصورس ريكس المعروفة.

وأوضح المؤلف الرئيسي للدراسة نيكولاس لونغريتش، أستاذ الحفريات الفقارية في جامعة باث البريطانية، أن الخصائص التشريحية للعظمة المكتشفة، مثل قوة الساق والبنية العظمية المتينة، واستقامة محور العظمة، تشير إلى أنها تنتمي إلى مجموعة التيرانوصوريات، وربما تمثل عينة مبكرة من السلالة التي أدت لاحقاً إلى ظهور تيرانوصورس ريكس.

وأشار الباحثون إلى أن هذا الاكتشاف يسهم في توضيح أصول التيرانوصورات العملاقة، ويرجح أن ظهور هذه المفترسات الضخمة في أمريكا الشمالية قد يكون أقدم مما كان يُعتقد سابقاً، كما يعكس تنوع الأنظمة البيئية في جنوب القارة خلال العصر الطباشيري المتأخر، حيث تطورت مجموعات مختلفة من الديناصورات بشكل مستقل في مناطق متعددة.

يذكر أنه شارك في الدراسة باحثون من عدد من المؤسسات العلمية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، من بينها جامعة باث البريطانية، وجامعة ولاية مونتانا، ومتحف نيو مكسيكو للتاريخ الطبيعي والعلوم في الولايات المتحدة، حيث عمل الفريق على تحليل العظمة المكتشفة ومقارنتها بأحافير التيرانوصوريات المعروفة لتحديد خصائصها وموقعها في شجرة تطور هذه الديناصورات المفترسة.