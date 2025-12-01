“تشات جي بي تي” يحتفل بالذكرى الثالثة.. الذكاء الاصطناعي يواصل تغيير التكنولوجيا والاقتصاد

واشنطن-سانا

تحلّ اليوم الذكرى الثالثة لإطلاق نموذج المحادثة “تشات جي بي تي” الذي كشفته شركة “OpenAI” في 30 تشرين الثاني عام 2022، والذي سرعان ما أصبح أحد أبرز منتجات التقنية الحديثة، وأحدث تحولاً نوعياً في مجالات الأعمال والتكنولوجيا حول العالم.

وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات، لا يزال التطبيق يتصدر قائمة التطبيقات المجانية على متجر “أبل”، وكان الشرارة التي أطلقت موجة غير مسبوقة من منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفق تقرير نشره موقع (TechCrunch) الأمريكي المتخصص بأخبار التكنولوجيا والشركات الناشئة وريادة الأعمال.

وحسب التقرير، ترى الكاتبة كارين هاو، مؤلفة كتاب “إمبراطورية الذكاء الاصطناعي”، أن “OpenAI” أصبحت قوة اقتصادية وسياسية عالمية، فيما وصف تشارلي وورزل في مجلة “The Atlantic” الواقع الحالي بأنه “عالم صنعه تشات جي بي تي”، حيث يثير القلق حول المستقبل المهني للشباب والمهارات التقليدية للكبار.

ومن الناحية الاقتصادية، رصدت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية تأثير “تشات جي بي تي” على سوق الأسهم، حيث قفزت أسهم شركة “إنفيديا” بنسبة 979% منذ إطلاق النموذج، كما ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل “مايكروسوفت” و”أبل” و”غوغل” و”أمازون” و”ميتا” لتشكل نحو 35% من وزن مؤشر S&P 500، مقارنة بنحو 20% قبل ثلاث سنوات.

ومع هذا النمو السريع، بدأت التساؤلات حول احتمالية وجود “فقاعة” في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث أشار سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ “OpenAI”، إلى أن أحد المستثمرين قد يخسر مبالغ كبيرة، فيما شبه بريت تايلور، رئيس مجلس إدارة الشركة، الوضع بفقاعة “دوت كوم” في أواخر التسعينيات، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي سيستمر في تحويل الاقتصاد وخلق قيمة مماثلة لما أحدثه الإنترنت.

ومع تسارع التطورات، يظل السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت هذه المرحلة تمثل بداية ثورة طويلة الأمد في مجال التكنولوجيا، أم مجرد فقاعة قد تنفجر خلال السنوات القادمة.