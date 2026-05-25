فوكس نيوز: واشنطن وطهران أنجزتا 95% من اتفاق محتمل

واشنطن-سانا

كشفت صحيفة فوكس نيوز الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى تفاهمات تغطي نحو 95% من اتفاق إطاري محتمل يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، ومضيق هرمز.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها: إن طهران “وافقت على الإطار العام للاتفاق، والمفاوضات أنجزت بنسبة 95%، بينما لا تزال المباحثات جارية بشأن الصياغات النهائية لبعض البنود”، مشيرةً إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن المخزون النووي ومضيق هرمز، لكن النقاشات لا تزال مستمرة حول الصياغات اللغوية الدقيقة للنصوص.

وحسب المصادر، فإن توقيع الاتفاق لن يتم اليوم أو غداً، لكنها رجحت أن يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاوضين مهلة إضافية تتراوح بين خمسة وسبعة أيام لاستكمال العمل على الاتفاق.

وألمحت المصادر حسب ما نقلت الصحيفة الأمريكية، إلى إمكانية أن تعود الولايات المتحدة إلى تنفيذ ضربات جوية ضد إيران، إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق يحقق مصالحها.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس الأحد، احتمال صدور إعلان بشأن اتفاق مع إيران خلال ساعات، في خطوة قد تمهد لانفراجة دبلوماسية مرتبطة بالتوترات الأخيرة في المنطقة.