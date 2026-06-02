الشؤون الاجتماعية تعقد اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة تعزيز ‏جهود إغاثة المتضررين في دير الزور‎

دمشق-سانا
عقدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية اجتماعاً تنسيقياً مع مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات، بهدف متابعة جهود الدعم والإغاثة، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للاستجابة لاحتياجات أهالي محافظة دير الزور في المناطق المتضررة، جراء الغمر الناجم عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات مؤخراً.
وأوضح ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بهجت حجار، في تصريح نشرته الوزارة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الثلاثاء، أن التعاون مستمر بين مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور والمديريات والجهات المعنية في المحافظة، كالطوارئ وإدارة الكوارث وقطاع الطاقة، لتأمين احتياجات الأسر المتضررة في مراكز الإيواء وخارجها بما يسهم في تعزيز الاستجابة للمتضررين وتخفيف آثار الكارثة..
وأشار حجار إلى أن العمل جارٍ لاستكمال التحضيرات اللازمة لمرحلة العودة الآمنة للمتضررين .
ووصلت يوم أمس الإثنين إلى محافظة دير الزور قافلة مساعدات إغاثية من أهالي محافظتي حلب ودرعا، محمّلة بمواد غذائية وعينية، وذلك في إطار المبادرات المجتمعية الداعمة للأسر المتضررة من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في المحافظة.