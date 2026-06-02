الشؤون الاجتماعية تعقد اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة تعزيز ‏جهود إغاثة المتضررين في دير الزور‎

‎دمشق-سانا

عقدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية اجتماعاً ‏تنسيقياً مع مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات، ‏بهدف متابعة جهود الدعم والإغاثة، والتنسيق مع الوزارات ‏والجهات المعنية للاستجابة لاحتياجات أهالي محافظة دير الزور ‏في المناطق المتضررة، جراء الغمر الناجم عن ارتفاع منسوب ‏مياه نهر الفرات مؤخراً.‎

وأوضح ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بهجت حجار، ‏في تصريح نشرته الوزارة عبر قناتها على التلغرام، اليوم ‏الثلاثاء، أن التعاون مستمر بين مديرية الشؤون الاجتماعية ‏والعمل في دير الزور والمديريات والجهات المعنية في ‏المحافظة، كالطوارئ وإدارة الكوارث وقطاع الطاقة، لتأمين ‏احتياجات الأسر المتضررة في مراكز الإيواء وخارجها بما ‏يسهم في تعزيز الاستجابة للمتضررين وتخفيف آثار الكارثة‎..‎

وأشار حجار إلى أن العمل جارٍ لاستكمال التحضيرات ‏اللازمة لمرحلة العودة الآمنة للمتضررين‎ .‎

ووصلت يوم أمس الإثنين إلى محافظة دير الزور قافلة ‏مساعدات إغاثية من أهالي محافظتي حلب ودرعا، محمّلة بمواد ‏غذائية وعينية، وذلك في إطار المبادرات المجتمعية الداعمة ‏للأسر المتضررة من ارتفاع منسوب ‏مياه نهر الفرات في ‏المحافظة‎.‎