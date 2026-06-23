الرئيس الشرع يلتقي وفداً من شركة شيفرون الأمريكية ‏

photo 2026 06 23 18 32 01 الرئيس الشرع يلتقي وفداً من شركة شيفرون الأمريكية ‏

دمشق-سانا

استقبل الرئيس أحمد الشرع اليوم الثلاثاء في قصر الشعب بدمشق، وفداً من ‏شركة شيفرون الأمريكية برئاسة رئيس قسم تطوير الأعمال المؤسسية في ‏الشركة فرانك ماونت.‏

وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير ‏الطاقة محمد البشير، والرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف ‏قبلاوي.‏

وكانت الشركة السورية للبترول وقعت في شباط الماضي مذكرة تفاهم مع ‌‏”شيفرون” العالمية، وشركة “باور إنترناشونال” القابضة للتعاون في مجال ‏الاستكشاف البحري للنفط والغاز قبالة الساحل السوري، في إطار توجه ‏الدولة لتقييم الإمكانات البحرية، وفتح آفاق استثمارية جديدة في قطاع الطاقة، ‏واستقطاب كبرى الشركات العالمية.‏

photo 2026 06 23 18 32 14 الرئيس الشرع يلتقي وفداً من شركة شيفرون الأمريكية ‏
photo 2026 06 23 18 32 13 الرئيس الشرع يلتقي وفداً من شركة شيفرون الأمريكية ‏
photo 2026 06 23 18 32 11 الرئيس الشرع يلتقي وفداً من شركة شيفرون الأمريكية ‏
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