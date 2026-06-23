الرئيس الشرع يلتقي وفداً من شركة شيفرون الأمريكية ‏

دمشق-سانا
استقبل الرئيس أحمد الشرع اليوم الثلاثاء في قصر الشعب بدمشق، وفداً من شركة شيفرون الأمريكية برئاسة رئيس قسم تطوير الأعمال المؤسسية في الشركة فرانك ماونت.
وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير الطاقة محمد البشير، والرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي.
وكانت الشركة السورية للبترول وقعت في شباط الماضي مذكرة تفاهم مع ”شيفرون” العالمية، وشركة “باور إنترناشونال” القابضة للتعاون في مجال الاستكشاف البحري للنفط والغاز قبالة الساحل السوري، في إطار توجه الدولة لتقييم الإمكانات البحرية، وفتح آفاق استثمارية جديدة في قطاع الطاقة، واستقطاب كبرى الشركات العالمية.