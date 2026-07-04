الشيباني يبحث مع وزير خارجية قطر تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات الأخيرة

الدوحة-سانا

التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في العاصمة الدوحة اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين عبر قناتها على تلغرام، أنه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، كما استعرض الجانبان المستجدات الأخيرة، وأكدا على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتأتي زيارة الوزير الشيباني إلى الدوحة بعد يومين من زيارته إلى لبنان، أجرى خلالها سلسلة لقاءات، شملت الرئيس جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، كما وقع الجانبان اتفاقية لتشكيل اللجنة العليا السورية – اللبنانية، بهدف تطوير التعاون في مختلف المجالات.