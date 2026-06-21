الرئيس الشرع: المنطقة تمر بمرحلة حساسة وتغيير النظام في سوريا كان فرصة إيجابية جداً لها

دمشق-سانا
الرئيس أحمد الشرع في مقابلة خاصة مع قناة المشهد:
- المنطقة تمر حالياً بمرحلة حساسة، وتغيير النظام في سوريا كان فرصة إيجابية جداً لها، وأغلب دول المنطقة استفادت من هذا التغيير.
- بعض الأطراف اللبنانية بقيت أسيرة للماضي، وتفكر بنفس المعطيات السابقة، رغم أن لبنان يتعرض لحرب كبيرة جداً.
- الأزمة في لبنان كبيرة وهناك انغلاق في الحلول السياسية، وسوريا تطرح مقاربة مختلفة للحل، ولكن الأهم أولاً هو وقف الحرب والقصف.
- رؤيتنا للحل طرحناها مع الولايات المتحدة وهي وقف الحرب ومعالجة الآثار السلبية على لبنان وسوريا، وأن يكون هناك حلولاً مختلفة اقتصادية وسياسية واجتماعية.
- إيقاف ما يجري حالياً في لبنان يحتاج إلى حلول إبداعية وليست تقليدية عفا عنها الزمن.
- الرئيس دونالد ترامب أبدى انزعاجه مما يجري في لبنان وهو يبحث عن إيقاف الحرب فيه، وقد تحدث عن دور سوريا بالبحث عن حل آمن وهادئ، ولكن التصريح فُهم بشكل خاطئ وكأن سوريا ستدخل لبنان غداً صباحاً.
- يمكن الاعتماد على سوريا في الحل الإيجابي عبر إعادة دعم الدولة اللبنانية وتقوية المؤسسات الرسمية وإيجاد صلات ربط بين القوى اللبنانية بما فيها حزب الله لأن الحلول المجتزأة فيها مشاكل كبيرة.
- لبنان أحوج ما يكون إلى اتخاذ قرارات، والبحث عن حلول استراتيجية، وأعتقد أن لديه فرصة للخروج من المأزق، لكنه يحتاج إلى أفكار خارج الصندوق والقفز على الأفكار التقليدية.
- نحن نمدّ أيدينا يومياً إلى لبنان، والوضع السوري لديه أدوات كثيرة للتأثير الإيجابي داخل لبنان، لكن هذا يعتمد على التوافق اللبناني بالدرجة الأولى، وسوريا يهمها أمن واستقرار لبنان وأي خلل في لبنان يؤثر على سوريا والعكس صحيح.
- أنا أؤمن بالحوار، لأن أي إغلاق له يعني أن بديله الحرب، ونريد حل مشكلة حزب الله وأن يبقى لبنان حياً، ونحن جاهزون للجلوس مع الجميع.
- آن الأوان للمنطقة أن تنتهي من الحروب والصراعات، وتذهب إلى التنمية والإعمار.
- نحاول البحث عن حل آمن ينقذ لبنان، والبحث عن قنوات جديدة في الأيام القادمة، ونؤكد أن الدور السوري فيه إيجابي ووفق مصالح البلدين.
- نبحث عن خطوط اقتصادية بين لبنان وسوريا وليس خطوطاً عسكرية، وتاريخياً بيروت هي الواجهة البحرية لدمشق، وطرابلس الواجهة البحرية لحمص.
- سوريا اليوم بدأت تشكّل عقدة ربط استراتيجي بين الشرق والغرب، وسواحل المتوسط بات لها أهمية بالغة في سلاسل الإمداد والتوريد.
- العلاقة بين سوريا ولبنان يجب أن تبدأ من نقاط الالتقاء وليس من نقاط الخلاف، ولبنان ينبغي أن يستفيد من سوريا.
- نحن مع وقف الحرب في المنطقة، وليس من مصلحة أحد استمرارها.
- مسار سوريا واضح في التنمية الاقتصادية، وهو خيار استراتيجي لنا.
- سوريا تسير في المسار الصحيح وفق الأرقام، رغم أنها تمر بمرحلة ترميم الجراح، ونأمل أن نكون عند حسن ظن شعبنا.
- لدينا من الشجاعة ما يكفي إذا أردنا أن ندخل في ميدان صراع أو حرب أن نقول ذلك علناً، ونحن لا ننوي إلا كل خير لأهلنا في لبنان، ولا نتمنى لهم إلا حياة سعيدة، والدور السوري إيجابي بحت يتحدد مع المصالح اللبنانية والسورية على حد سواء.
يتبع..