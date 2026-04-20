إصابة 6 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

لبنان 4 إصابة 6 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

أصيب 6 أشخاص بجروح اليوم الإثنين، جراء غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة في جنوب لبنان، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي أعلن عنه مؤخراً.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن بيان لمركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية قوله: “إن ستة جرحى أصيبوا جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة قعقعية الجسر – قضاء النبطية في جنوب لبنان”.

إلى ذلك أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في السرايا الكبيرة في تقريرها اليومي، ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى 2387 قتيلاً و7602 جريحاً.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الخميس الماضي الاتفاق على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة عشرة أيام، ليدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس-الجمعة.

