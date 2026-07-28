“دور الشباب في المجتمع” ندوة في عفرين بريف حلب تركز على أهمية تمكين الشباب فكرياً وثقافياً
عبد الغني يوقع كتابه “استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية وفشل المجتمع الدولي”
من الشكوى إلى الرضا.. سوريون في ألمانيا يقيّمون خدمات القنصلية العامة في بون بعد تطويرها
البابا يكشف لـ سانا تفاصيل عن خليتي داعش في حلب: اغتيال ومحاولات لاستهداف مسؤولين ومنشآت
متابعة ميدانية للمنشآت السياحية وإجراءات حازمة بحق المخالفين في حمص
شركات التعبئة والتغليف تستعرض حلولاً لتعزيز الإنتاج في معرض الزراعة والغذاء والصناعة بدمشق
حين تتحول الرحلة إلى إنجاز.. أحمد العنزي يقود فريق فرسان الدراجات السعودي بمسير “اكتشف سوريا
وفد من وزارة الصحة التركية يطلع على احتياجات القطاع الصحي في الرقة ضمن جولة ميدانية مشتركة
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