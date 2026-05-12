الرئيس الشرع يستقبل وفداً إماراتياً في قصر الشعب بدمشق

دمشق-سانا

استقبل الرئيس أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، في قصر الشعب بدمشق، وفداً إماراتياً رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة الخارجية ثاني الزيودي.

وضمّ الوفد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عمر الدرعي، ووزيرة الدولة نورة الكعبي، إلى جانب مسؤولين حكوميين ورجال أعمال، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين السوريين.

وعقدت اليوم بحضور الرئيس الشرع، في قصر الشعب بدمشق ‏فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الاستثماري السوري – الإماراتي الأول، ‏الذي تنظمه هيئة الاستثمار السورية، بهدف بحث آفاق التعاون الاستثماري ‏والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.‏