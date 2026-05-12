الرئيس الشرع يستقبل وفداً إماراتياً في قصر الشعب بدمشق

photo 1 2026 05 12 20 05 15 الرئيس الشرع يستقبل وفداً إماراتياً في قصر الشعب بدمشق

دمشق-سانا

استقبل الرئيس أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، في قصر الشعب بدمشق، وفداً إماراتياً رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة الخارجية ثاني الزيودي.

photo 2 2026 05 12 20 05 16 الرئيس الشرع يستقبل وفداً إماراتياً في قصر الشعب بدمشق

وضمّ الوفد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عمر الدرعي، ووزيرة الدولة نورة الكعبي، إلى جانب مسؤولين حكوميين ورجال أعمال، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين السوريين.

وعقدت اليوم بحضور الرئيس الشرع، في قصر الشعب بدمشق ‏فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الاستثماري السوري – الإماراتي الأول، ‏الذي تنظمه هيئة الاستثمار السورية، بهدف بحث آفاق التعاون الاستثماري ‏والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.‏

photo 3 2026 05 12 20 05 16 الرئيس الشرع يستقبل وفداً إماراتياً في قصر الشعب بدمشق
photo 4 2026 05 12 20 05 16 الرئيس الشرع يستقبل وفداً إماراتياً في قصر الشعب بدمشق
photo 5 2026 05 12 20 05 16 الرئيس الشرع يستقبل وفداً إماراتياً في قصر الشعب بدمشق
روبيو خلال لقائه الشيباني: ندعم سوريا مستقرة تنعم بالسلام
الرئيس الشرع يزور الكنيسة المريمية بدمشق القديمة ويلتقي البطريرك يوحنا العاشر
الأمم المتحدة تعارض الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة العازلة بين سوريا والجولان المحتل
مجلس الوزراء الأردني يوافق على الإطار العام لإنشاء مجلس للتنسيق الأعلى مع سوريا
الوزير صباغ يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الكوبي عبر فيه عن إدانة بلاده الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها سورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك