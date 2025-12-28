القنيطرة تحيي عيد الشجرة ضمن حملة تشجير لإعادة تأهيل الغطاء النباتي

IMG 20251228 101556 القنيطرة تحيي عيد الشجرة ضمن حملة تشجير لإعادة تأهيل الغطاء النباتي

القنيطرة-سانا

أحيت محافظة القنيطرة فعالية عيد الشجرة تحت شعار “القنيطرة لغدٍ أفضل”، من خلال حملة تشجير في عدد من المواقع الحيوية بالمحافظة، في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل الغطاء الأخضر وتحسين الواقع البيئي.

IMG 20251228 101131 القنيطرة تحيي عيد الشجرة ضمن حملة تشجير لإعادة تأهيل الغطاء النباتي

وأوضح مدير دائرة الحراج في محافظة القنيطرة، المهندس أحمد علي، في تصريح لسانا، أن الحملة تتضمن زراعة نحو 7 آلاف شجرة، موزعة على ثلاثة مواقع رئيسية، تشمل قريتي ممتنة، والعتم، وطريق دمشق القنيطرة، مبيناً أن الغراس المزروعة تنوعت بين الكينا والسرو والصنوبر والكلاديشيا.

ولفت علي إلى أن الهدف من الحملة إعادة تأهيل الغطاء النباتي المتضرر، وزيادة المساحات الخضراء، والمساهمة بحماية التربة وتحسين التوازن البيئي، إضافة إلى تعزيز ثقافة الاهتمام بالبيئة لدى المجتمع المحلي.

IMG 20251228 104437 القنيطرة تحيي عيد الشجرة ضمن حملة تشجير لإعادة تأهيل الغطاء النباتي

وشهدت الفعالية مشاركة جهات رسمية وأهلية، تأكيداً على أهمية العمل المشترك بدعم المشاريع البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية في محافظة القنيطرة.

وتحيي سوريا عيد الشجرة يوم الخميس الأخير من شهر كانون الأول من كل عام، حيث تُنظم حملات تشجير واسعة تهدف إلى زيادة الغطاء النباتي وتعزيز الوعي البيئي.

IMG 20251228 105852 القنيطرة تحيي عيد الشجرة ضمن حملة تشجير لإعادة تأهيل الغطاء النباتي
IMG 20251228 101349 القنيطرة تحيي عيد الشجرة ضمن حملة تشجير لإعادة تأهيل الغطاء النباتي
IMG 20251228 102147 القنيطرة تحيي عيد الشجرة ضمن حملة تشجير لإعادة تأهيل الغطاء النباتي
IMG 20251228 102514 القنيطرة تحيي عيد الشجرة ضمن حملة تشجير لإعادة تأهيل الغطاء النباتي
IMG 20251228 105254 القنيطرة تحيي عيد الشجرة ضمن حملة تشجير لإعادة تأهيل الغطاء النباتي
IMG 20251228 105655 القنيطرة تحيي عيد الشجرة ضمن حملة تشجير لإعادة تأهيل الغطاء النباتي
IMG 20251228 105839 القنيطرة تحيي عيد الشجرة ضمن حملة تشجير لإعادة تأهيل الغطاء النباتي
