القنيطرة تحيي عيد الشجرة ضمن حملة تشجير لإعادة تأهيل الغطاء النباتي

القنيطرة-سانا

أحيت محافظة القنيطرة فعالية عيد الشجرة تحت شعار “القنيطرة لغدٍ أفضل”، من خلال حملة تشجير في عدد من المواقع الحيوية بالمحافظة، في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل الغطاء الأخضر وتحسين الواقع البيئي.

وأوضح مدير دائرة الحراج في محافظة القنيطرة، المهندس أحمد علي، في تصريح لسانا، أن الحملة تتضمن زراعة نحو 7 آلاف شجرة، موزعة على ثلاثة مواقع رئيسية، تشمل قريتي ممتنة، والعتم، وطريق دمشق القنيطرة، مبيناً أن الغراس المزروعة تنوعت بين الكينا والسرو والصنوبر والكلاديشيا.

ولفت علي إلى أن الهدف من الحملة إعادة تأهيل الغطاء النباتي المتضرر، وزيادة المساحات الخضراء، والمساهمة بحماية التربة وتحسين التوازن البيئي، إضافة إلى تعزيز ثقافة الاهتمام بالبيئة لدى المجتمع المحلي.

وشهدت الفعالية مشاركة جهات رسمية وأهلية، تأكيداً على أهمية العمل المشترك بدعم المشاريع البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية في محافظة القنيطرة.

وتحيي سوريا عيد الشجرة يوم الخميس الأخير من شهر كانون الأول من كل عام، حيث تُنظم حملات تشجير واسعة تهدف إلى زيادة الغطاء النباتي وتعزيز الوعي البيئي.