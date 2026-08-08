بعينٍ لا ترى وحلمٍ لا ينطفئ.. الطالب حنا بسام خوري من السقيلبية يتحدى ظروفه ويتفوق في الثانوية

من أجواء استقبال أهالي حماة للمشاركين في “مسير التحرير”
انطلاق فعالية “تراث وأثر” في مدينة الحفة لإحياء التراث المحلي وتعزيز مكانة الحرف اليدوية
منتدى ريادة الأعمال في رقميات النقل، فرصة لتعزيز الابتكار وبناء شراكات استراتيجية
جلسة حوارية في درعا حول دور المرأة وتعزيز مشاركتها في صنع القرار
تبرعات “فزعة منبج”.. حجر الأساس في مشروع إعمار المدينة
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