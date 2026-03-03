الطوارئ السورية تنفذ خطة استجابة إنسانية للسوريين القادمين من لبنان عبر منفذ جديدة يابوس

photo 2026 03 03 01 56 13 2 الطوارئ السورية تنفذ خطة استجابة إنسانية للسوريين القادمين من لبنان عبر منفذ جديدة يابوس

دمشق-سانا

نفذت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خطة استجابة إنسانية وإغاثية، استجابةً للأوضاع الإنسانية للسوريين القادمين من لبنان عبر منفذ جديدة يابوس الحدودي نتيجة الظروف الأمنية الراهنة، لتخفيف معاناتهم، وذلك بالتنسيق مع هيئة المنافذ البرية والجمارك، ووزارة الخارجية والمغتربين والجهات المعنية، عبر غرف العمليات المشتركة.

photo 2026 03 03 01 56 11 الطوارئ السورية تنفذ خطة استجابة إنسانية للسوريين القادمين من لبنان عبر منفذ جديدة يابوس

وأكدت الوزارة في بيان عبر قناتها على التلغرام، أن فرق الإسعاف في الوزارة تعمل على نقل المصابين والمرضى، وتقديم الإسعافات الأولية، ولا سيما في ظل تسجيل حالات تعب وإرهاق بين القادمين، فيما تتولى فرق الإغاثة الطارئة في الوزارة بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري، تقديم الدعم الإنساني وفق الاحتياجات الميدانية.

وأشارت الوزارة إلى استمرار جاهزيتها لتعزيز الاستجابة بما يضمن سلامة العائدين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، ووصولهم إلى وجهاتهم بأمان وكرامة.

وكان منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، شهد أمس الإثنين استنفاراً كاملاً، وتواجداً مكثفاً للكوادر العاملة بهدف تسهيل عبور السوريين المقيمين في لبنان، والعائدين إلى سوريا، وذلك على خلفية التطورات الأمنية الراهنة في المنطقة.

photo 2026 03 03 01 56 13 الطوارئ السورية تنفذ خطة استجابة إنسانية للسوريين القادمين من لبنان عبر منفذ جديدة يابوس
خطوات متسارعة داخل الكونغرس نحو رفع “قانون قيصر” بشكل كامل وغير مشروط
مسؤولة أممية تدعو إلى توفير المزيد من الدعم الدولي لعودة اللاجئين السوريين
مدارس تعليم القيادة في درعا تستأنف اختبارات منح رخص السياقة
عون يدعو للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على لبنان
محافظة السويداء: استتباب الأمن بالريف الغربي والشمالي يمهّد للعمل التنموي والخدمي فيه
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك