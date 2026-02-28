الرئيس أحمد الشرع ورئيس الوزراء العراقي يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع الإقليمية

دمشق-سانا

أجرى الرئيس أحمد الشرع اليوم اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، ولا سيما التطورات المرتبطة بالتصعيد بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران وانعكاساته على أمن واستقرار المنطقة.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق والتعاون الأمني المشترك بما يحفظ أمن البلدين الشقيقين ويصون استقرار المنطقة، مشددين على ضرورة تغليب الحوار والحلول السياسية لتجنيب شعوب المنطقة مزيداً من التوتر والتصعيد.

وشدد الجانبان كذلك على عمق العلاقات الأخوية بين سوريا والعراق، وحرصهما على استمرار التشاور والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الاستقرار الإقليمي.

وكانت سوريا أدانت بشدة في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين اليوم الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة وأمن عدد من الدول العربية الشقيقة، وأعربت عن تضامنها الكامل معها، ورفضها القاطع لأي تهديدات لأمن واستقرار هذه الدول، مؤكدة على مواصلة دعمها الكامل لكل الجهود الرامية إلى دعم الحوار والدبلوماسية والحلول السلمية لحل قضايا المنطقة وضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.