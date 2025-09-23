الرئيس الشرع يلتقي في نيويورك رجال أعمال وممثلي كبرى الشركات العالمية

نيويورك-سانا

التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي كبرى الشركات الأمريكية والعالمية، في جلسة الطاولة المستديرة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وناقش اللقاء فرص الاستثمار المتاحة في سوريا، والإمكانات الاقتصادية الواعدة التي توفرها بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

اللقاء ضم ممثلي كبرى الشركات الأمريكية والعالمية التالية: