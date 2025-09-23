الرئيس الشرع يلتقي في نيويورك رجال أعمال وممثلي كبرى الشركات العالمية

IMG 20250922 193811 937 الرئيس الشرع يلتقي في نيويورك رجال أعمال وممثلي كبرى الشركات العالمية

نيويورك-سانا

التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي كبرى الشركات الأمريكية والعالمية، في جلسة الطاولة المستديرة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وناقش اللقاء فرص الاستثمار المتاحة في سوريا، والإمكانات الاقتصادية الواعدة التي توفرها بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

اللقاء ضم ممثلي كبرى الشركات الأمريكية والعالمية التالية:

  • أبوت
  • شركة أبكو (APCO)
  • بيكر هيوز
  • بكتل
  • مجموعة بي جي آر (BGR Group)
  • بي إتش إف إس (BHFS)
  • كاتربيلر
  • شيفرون
  • سيتي (Citi)
  • دي إل إيه بايبر (الولايات المتحدة)
  • غاردا وورلد فيدرال
  • جي إي للرعاية الصحية
  • جي إي فيرنوفا
  • غوغل
  • إتش كيه إن إنرجي (HKN Energy)
  • شركة هانت أويل
  • إلومينا
  • مجموعة آي بي آر للطاقة
  • كونترولماتيك تكنولوجيز
  • ماستركارد
  • مايكروسوفت
  • موتورولا سوليوشنز
  • نافذ إنترناشيونال
  • مجموعة نوميرس (Numerus Group)
  • بروكتر آند غامبل (P&G)
  • شركة بارسونز
  • بيبسي كو
  • فوسفوروس سايبر سيكيوريتي (Phosphorus Cybersecurity Inc.)
  • سيرفيس ناو (ServiceNow)
  • شِل (الولايات المتحدة)
  • سيمنز هيلثينيرز
  • صن رايز فودز إنترناشيونال (Sunrise Foods International)
  • شركة بوينغ
  • توتال إنرجيز
  • أوبر
  • يو جي سوليوشنز (UG Solutions)
  • فانتيف (Vantive)
  • فارياغ (Varyag LLC)
  • فيزا
IMG 20250922 193431 310 الرئيس الشرع يلتقي في نيويورك رجال أعمال وممثلي كبرى الشركات العالمية
IMG 20250922 193559 212 1 الرئيس الشرع يلتقي في نيويورك رجال أعمال وممثلي كبرى الشركات العالمية
IMG 20250922 193432 021 الرئيس الشرع يلتقي في نيويورك رجال أعمال وممثلي كبرى الشركات العالمية
IMG 20250922 193431 932 1 الرئيس الشرع يلتقي في نيويورك رجال أعمال وممثلي كبرى الشركات العالمية
