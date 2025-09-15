الرئيس الشرع يجدد وقوف سوريا إلى جانب قطر في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي

photo 2025 09 15 16 51 05 Copy الرئيس الشرع يجدد وقوف سوريا إلى جانب قطر في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي

الدوحة-سانا

جدد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع وقوف سوريا إلى جانب دولة قطر في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي، مؤكداً أن مصدر قوة أي أمة في وحدتها، أما تفرقها فيؤدي إلى ضعفها.

وقال الرئيس الشرع في كلمة اليوم خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة لبحث العدوان الإسرائيلي على قطر الأسبوع الماضي: إنه لمن نوادر التاريخ أن يقتل المفاوض، ومن سابقة الأفعال أن يستهدف الوسيط، وفي السياق ذاته لا يزال العدوان الإسرائيلي على غزة مستمراً، ويمارس اعتداءاته على سوريا منذ 9 أشهر.

وأضاف الرئيس الشرع: ما اجتمعت أمة ولمت شملها إلا وقد تعاظمت قوتها، وما تفرقت أمة إلا وقد ضعفت، يقول الشاعر: متى تجمعِ القلبَ الذكيَّ وصارماً – وأنفاً حمياً تجتنبكَ المظالمُ.

وختم الرئيس الشرع كلمته بالقول: أقف وشعب الجمهورية العربية السورية بأكمله إلى جانب دولة قطر وفاءً لها ولعدالة موقفها.

وانطلقت اليوم في الدوحة أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة لمناقشة العدوان الإسرائيلي على قطر، بمشاركة واسعة من قادة الدول العربية والإسلامية.
ومن المقرر أن يصدر في ختام القمة بيان أعده وزراء الخارجية أمس، يعبر عن الموقف الموحد والتضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة هذا العدوان.

تحرك جديد في الكونغرس: مشروع قانون لإلغاء العقوبات بما فيها قانون قيصر بشكل دائم
الوزير صباغ يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الكوبي عبر فيه عن إدانة بلاده الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها سورية
صحيفة “البلاد” البحرينية: زيارة الرئيس الشرع للمنامة تؤكد على الروابط التاريخية والأخ
جنبلاط: الاعتداءات الإسرائيلية على دمشق استهداف للأمن الوطني السوري
الكويت تدين بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لبلدة كويا غرب درعا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك