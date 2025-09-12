رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في لقاء مع قناة الإخبارية السورية

دمشق-سانا

صرح الرئيس السوري أحمد الشرع في لقاء مع قناة الإخبارية السورية اليوم أن أي سلطة لديها مهمتان أساسيتان، حماية الناس والسعي في أرزاقهم، وعليه سارت السياسة السورية منذ اللحظات الأولى.

وأضاف: “هناك قطاعات كثيرة يجري العمل عليها حالياً في سوريا ومنها قطاع الزراعة، وخلال الأشهر التسعة الماضية استقبلنا تقريباً 1150 خط إنتاج جديداً، غير المعامل التي كانت عاطلة عن العمل وأُعيد تشغيلها”.

وأوضح الرئيس الشرع أن صندوق التنمية يستهدف بناء البنية التحتية للقرى والبلدات المهدمة، وهو علاج بشكل مباشر لموضوع المخيمات والنازحين بالدرجة الأولى.

مبيناً أن: “مشروع إعادة الإعمار هو كلمة صغيرة ولكن فيها تفاصيل كثيرة تستغرق وقتاً طويلاً، فهو منهج عمل، ونحن نبدأ بالمتاح وحسب الأولويات، ومع هذا لم يكن المتاح قليلاً.”

