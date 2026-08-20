كوردوني: الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري تصعيد مرفوض ضد سوريا

دمشق-سانا

أكد نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني، اليوم الخميس، أن الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب تشكل تصعيداً إسرائيلياً مرفوضاً ضد سوريا.

وقال كوردوني في منشور له عبر منصة “إكس”: إن “الدبلوماسية يجب أن تكون المسار الأساسي، مع الالتزام الكامل باحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أدان أمس الغارات الجوية ‏الإسرائيلية التي استهدفت ‏مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، ووصفها بأنها انتهاك مقلق ‏لسلامة الأراضي السورية ومجالها الجوي.