الداخلية التركية: عودة أكثر من 400 ألف لاجئ سوري إلى بلدهم منذ سقوط النظام البائد

أنقرة-سانا

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عودة أكثر من 400 ألف لاجئ سوري إلى بلدهم منذ سقوط النظام البائد في الـ 8 من كانون الأول 2024.

وقال كايا في تدوينة له عبر منصة إكس اليوم: إنه تسارعت وتيرة العودة الطوعية للاجئين السوريين بعد الـ 8 من كانون الأول 2024، حيث عاد ما مجموعه 474.018 لاجئاً سورياً إلى وطنهم.

وأضاف كايا: إن عدد السوريين الذين عادوا طوعاً إلى بلادهم منذ عام 2016 بلغ مليوناً و213 ألفاً و620 شخصاً، مشيراً إلى مواصلة بلاده تنفيذ إجراءات العودة بعناية فائقة وبتنسيق من مديرية إدارة الهجرة.

وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أكد في حزيران الماضي أن تقديرات المفوضية تشير إلى عودة نحو 600 ألف شخص من الدول المجاورة، بينما عاد أكثر من 1.4 مليون من النازحين داخلياً، وبذلك تجاوز عدد العائدين إلى ديارهم مليوني شخص مع وجود الكثير ممن يرغبون بالعودة.