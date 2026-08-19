الممثل البريطاني الخاص إلى سوريا: استهداف مطار أبو الظهور يزعزع الاستقرار ‏

photo 2026 08 19 18 30 43 الممثل البريطاني الخاص إلى سوريا: استهداف مطار أبو الظهور يزعزع الاستقرار ‏
مطار أبو الظهور العسكري

لندن-سانا‏
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أعرب الممثل البريطاني الخاص إلى سوريا باري بيتش عن ‏قلقه الشديد إزاء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في ‏محافظة إدلب، مؤكداً أنها تزعزع الاستقرار.‏
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وفي تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس” اليوم الأربعاء، أكد بيتش أن الاستهداف ‏يؤدي إلى زعزعة استقرار سوريا، مجدداً دعوته الاحتلال إلى احترام السيادة السورية ‏والعودة إلى طاولة المفاوضات، ومشيراً في السياق ذاته إلى أن الحوار والدبلوماسية ‏كفيلان بتحقيق مستقبل أكثر سلاماً للجميع.‏
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ولاقت الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري أمس إدانات واسعة، ‏وسط ‏دعوات للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، ووضع حد للاعتداءات ‏الإسرائيلية المتكررة على ‏الأراضي السورية.‏

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