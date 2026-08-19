لندن-سانا
أعرب الممثل البريطاني الخاص إلى سوريا باري بيتش عن قلقه الشديد إزاء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، مؤكداً أنها تزعزع الاستقرار.
وفي تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس” اليوم الأربعاء، أكد بيتش أن الاستهداف يؤدي إلى زعزعة استقرار سوريا، مجدداً دعوته الاحتلال إلى احترام السيادة السورية والعودة إلى طاولة المفاوضات، ومشيراً في السياق ذاته إلى أن الحوار والدبلوماسية كفيلان بتحقيق مستقبل أكثر سلاماً للجميع.
ولاقت الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري أمس إدانات واسعة، وسط دعوات للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية.
الممثل البريطاني الخاص إلى سوريا: استهداف مطار أبو الظهور يزعزع الاستقرار
لندن-سانا