لقاء سوري تركي في برلين لتعزيز التنسيق القنصلي بين الجانبين

برلين-سانا‌‎ ‎

بحث المكلف بالشؤون القنصلية في سفارة الجمهورية ‏العربية السورية في برلين الدكتور محمد النجار، مع ‏القنصل العام للجمهورية التركية في برلين إلكر أوكان ‏شانلي، آفاق تعزيز التنسيق القنصلي بين البعثتين، خلال ‏لقائهما في مقر القنصلية التركية بالعاصمة الألمانية‎.‎

وذكرت السفارة السورية في برلين في منشور عبر ‏منصة (إكس)، اليوم الثلاثاء، أن الجانبين بحثا آفاق التنسيق ‏القنصلي بين البعثتين، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في ‏تقديم الخدمات للجاليتين السورية والتركية في ألمانيا، إلى ‏جانب مناقشة الإجراءات والتحديات المتعلقة بسفر ‏السوريين المقيمين في أوروبا إلى سوريا عبر تركيا، ‏وإمكانات تسهيلها.

ويأتي اللقاء في إطار استمرار التنسيق بين البعثات ‏الدبلوماسية والقنصلية السورية ونظيراتها في الدول ‏الصديقة، بهدف تطوير آليات العمل القنصلي، وتيسير ‏الخدمات المقدمة للمواطنين السوريين المقيمين في ‏الخارج‎.‎