لقاء سوري تركي في برلين لتعزيز التنسيق القنصلي بين الجانبين

برلين-سانا
بحث المكلف بالشؤون القنصلية في سفارة الجمهورية العربية السورية في برلين الدكتور محمد النجار، مع القنصل العام للجمهورية التركية في برلين إلكر أوكان شانلي، آفاق تعزيز التنسيق القنصلي بين البعثتين، خلال لقائهما في مقر القنصلية التركية بالعاصمة الألمانية.
وذكرت السفارة السورية في برلين في منشور عبر منصة (إكس)، اليوم الثلاثاء، أن الجانبين بحثا آفاق التنسيق القنصلي بين البعثتين، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في تقديم الخدمات للجاليتين السورية والتركية في ألمانيا، إلى جانب مناقشة الإجراءات والتحديات المتعلقة بسفر السوريين المقيمين في أوروبا إلى سوريا عبر تركيا، وإمكانات تسهيلها.
ويأتي اللقاء في إطار استمرار التنسيق بين البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية ونظيراتها في الدول الصديقة، بهدف تطوير آليات العمل القنصلي، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين السوريين المقيمين في الخارج.