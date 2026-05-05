مجموعة QNB القطرية تطلق خدمات قبول بطاقات الدفع الدولية في سوريا

الدوحة-سانا

أعلنت مجموعة QNB القطرية عن إطلاق خدمات قبول بطاقات الدفع والحلول الرقمية للدفع في سوريا، وذلك عقب القرار الأخير الصادر عن مصرف سوريا المركزي بشأن تحديث القطاع المالي في البلاد.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” اليوم الثلاثاء، أوضح بيان صادر عن المجموعة، أن هذا الإنجاز يمثل خطوة في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في سوريا، ويعكس التزام مجموعة QNB المستمر بدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الشمول المالي وتوفير بيئة تجارة آمنة.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس تنفيذي أول– الخدمات المصرفية للأفراد في المجموعة، عادل علي المالكي: “نحن فخورون بأن نكون أول بنك على مستوى العالم يدعم قبول المدفوعات الرقمية وبطاقات الدفع الدولية في السوق السورية، التي تشهد تحولاً متسارعاً تقوده جهود مصرف سوريا المركزي للحد من الاعتماد على النقد، حيث نتطلع إلى تقديم تجربة دفع رقمية سلسة وآمنة وفورية تتجاوز توقعات عملائنا”.

وأشار البيان إلى أن إطلاق الخدمة يترجم تنسيقاً وثيقاً بين عدة أطراف، مع الالتزام الكامل باللوائح المحلية والمعايير الدولية، كما سيتم اعتماد نهج مرحلي ومنظم لدعم التوسع المستدام لخدمات القبول عبر مختلف القطاعات.

وكان مصرف سوريا المركزي أصدر أمس الإثنين، قراراً يسمح للمؤسسات المالية المصرفية وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة والعاملة داخل البلاد، بالتعامل مع شركات الدفع الإلكتروني العالمية مثل Visa وMastercard، في خطوة تُعدّ تحولاً مهماً نحو تحديث البنية المالية، وتعزيز الشمول الرقمي.

ويواصل مصرف سوريا المركزي تنفيذ حزمة إصلاحات تستهدف إعادة بناء المؤسسات المالية وتعزيز أدوات السياسة النقدية، إلى جانب تحديث أنظمة الدفع وتوسيع رقمنة الخدمات المصرفية، بما يسهم في استعادة الربط المالي الدولي، وتهيئة بيئة أكثر كفاءة وشفافية لدعم التعافي الاقتصادي.