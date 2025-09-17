الأردن وقطر تؤكدان دعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها

عمّان-سانا

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم، أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تواجهها المنطقة، بهدف استعادة أمنها واستقرارها.

وذكرت وكالة “بترا” أن الملك الأردني وأمير قطر شددا خلال مباحثات في العاصمة الأردنية عمان على حرصهما توسيع التعاون في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والاستثمارية منها، وإدامة التنسيق الوثيق بما يحقق مصالح البلدين، ويخدم القضايا العربية.

وشدد الجانبان على ضرورة دعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادتهما ووحدة أراضيهما، وأهمية تعزيز التعاون معهما في مختلف المجالات.

وجدد الملك الأردني خلال المباحثات إدانة بلاده للعدوان الإسرائيلي على قطر، والوقوف إلى جانبها، ومواصلة التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لحماية سيادة الدول من أي انتهاك.

بدوره، أكد أمير قطر أن بلاده ستتخذ جميع الإجراءات لحماية أمنها، والمحافظة على سيادتها.

ودعا ملك الأردن إلى وقف إطلاق النار في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، معرباً عن إدانته لتوسيع إسرائيل عمليتها البرية في القطاع، والتي تهدف لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، محذراً من خطورة استمرار الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

واختتم أمير دولة قطر زيارة رسمية للأردن بدأها في وقت سابق اليوم، أجرى خلالها جلسة محادثات ثنائية وأخرى موسعة مع ملك الأردن في قصر بسمان الزاهر، في عمٌان.