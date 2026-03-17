الحصرية يلتقي في فيينا مسؤولين أمميين

photo 2026 03 17 20 33 32 4 الحصرية يلتقي في فيينا مسؤولين أمميين

فيينا-سانا

التقى وفد سوريا برئاسة حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية في فيينا، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا جون براندولينو، ورئيسة فرع الفساد والجريمة الاقتصادية السيدة بريجيت شتروبل شو.

وخلال اللقاء أكدت شتروبل شو دعم مكتب الأمم المتحدة في فيينا لسوريا في مواجهة التحديات المرتبطة بالفساد والجريمة الاقتصادية، واستعداد المكتب لتعزيز التعاون الفني وتقديم الخبرات والمساعدة التي تسهم في تعزيز قدرة المؤسسات السورية على مكافحة الاحتيال والجرائم الاقتصادية.

photo 2026 03 17 20 33 32 2 الحصرية يلتقي في فيينا مسؤولين أمميين
photo 2026 03 17 20 33 32 3 الحصرية يلتقي في فيينا مسؤولين أمميين
